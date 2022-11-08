https://sputnik-georgia.ru/20221108/mezhdunarodnye-rezervy-natsionalnogo-banka-gruzii-prodolzhayut-bit-rekordy-272006996.html

Международные резервы Национального банка Грузии продолжают бить рекорды

Международные резервы Национального банка Грузии продолжают бить рекорды

Ранее резервы достигали максимума на 30 сентября 2022 года – 4 313,1 миллиона долларов 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T09:01+0400

2022-11-08T09:01+0400

2022-11-08T09:01+0400

грузия

новости

статистика

экономика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/97/234069725_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_96243591a4757c7f0a15d7a4fce39d6b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 октября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 385,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Ранее резервы достигали максимума на 30 сентября 2022 года – 4 313,1 миллиона долларов.За сентябрь резервы выросли на 52,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.С начала года резервы выросли на 113,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,9 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 444,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 18,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии