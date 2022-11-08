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Международные резервы Национального банка Грузии продолжают бить рекорды
Международные резервы Национального банка Грузии продолжают бить рекорды
Ранее резервы достигали максимума на 30 сентября 2022 года – 4 313,1 миллиона долларов 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T09:01+0400
2022-11-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 октября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 385,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Ранее резервы достигали максимума на 30 сентября 2022 года – 4 313,1 миллиона долларов.За сентябрь резервы выросли на 52,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.С начала года резервы выросли на 113,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,9 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 444,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 18,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
Международные резервы Национального банка Грузии продолжают бить рекорды
Ранее резервы достигали максимума на 30 сентября 2022 года – 4 313,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 октября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 385,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Ранее резервы достигали максимума на 30 сентября 2022 года – 4 313,1 миллиона долларов.
За сентябрь резервы выросли на 52,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
С начала года резервы выросли на 113,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,9 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,7 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,2 миллиарда долларов.
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 444,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 18,1 миллиона долларов.