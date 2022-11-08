https://sputnik-georgia.ru/20221108/obvinyaemyy-v-razvratnykh-deystviyakh-uchitel-nayden-mertvym-272035542.html

Обвиняемый в развратных действиях учитель найден мертвым

Обвиняемый в развратных действиях учитель найден мертвым

Полиция опросила учеников, педагогов и самого учителя физкультуры 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T22:55+0400

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2022-11-08T23:00+0400

грузия

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квемо картли

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии изучает факт смерти учителя физкультуры одной из сел района Гардабани (регион Квемо Картли).Мужчину, которому было до 60 лет, нашли мертвым в собственном доме.Несколько дней назад на основании поступившего сообщения полиция опросила учеников, педагогов и самого учителя физкультуры, которого несколько несовершеннолетних обвинили в развратных действиях.По информации телеканала "Рустави 2", после разглашения обвинения напряглись отношения учителя физкультуры с частью коллег и родителей.По данным СМИ, мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, гардабани, квемо картли, мвд грузии