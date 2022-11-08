https://sputnik-georgia.ru/20221108/obvinyaemyy-v-razvratnykh-deystviyakh-uchitel-nayden-mertvym-272035542.html
Обвиняемый в развратных действиях учитель найден мертвым
Обвиняемый в развратных действиях учитель найден мертвым
Полиция опросила учеников, педагогов и самого учителя физкультуры 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T22:55+0400
2022-11-08T22:55+0400
2022-11-08T23:00+0400
грузия
происшествия
новости
гардабани
квемо картли
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810093_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9537756217966b74b05bc41f359b199d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии изучает факт смерти учителя физкультуры одной из сел района Гардабани (регион Квемо Картли).Мужчину, которому было до 60 лет, нашли мертвым в собственном доме.Несколько дней назад на основании поступившего сообщения полиция опросила учеников, педагогов и самого учителя физкультуры, которого несколько несовершеннолетних обвинили в развратных действиях.По информации телеканала "Рустави 2", после разглашения обвинения напряглись отношения учителя физкультуры с частью коллег и родителей.По данным СМИ, мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гардабани
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810093_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0994bf7986ade3b9682d6197987673dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гардабани, квемо картли, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, гардабани, квемо картли, мвд грузии
Обвиняемый в развратных действиях учитель найден мертвым
22:55 08.11.2022 (обновлено: 23:00 08.11.2022)
Полиция опросила учеников, педагогов и самого учителя физкультуры
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии изучает факт смерти учителя физкультуры одной из сел района Гардабани (регион Квемо Картли).
Мужчину, которому было до 60 лет, нашли мертвым в собственном доме.
Следствие началось по статье "доведение до самоубийства" УК Грузии. Уголовное дело также возбуждено на статье "развратные деяния".
Несколько дней назад на основании поступившего сообщения полиция опросила учеников, педагогов и самого учителя физкультуры, которого несколько несовершеннолетних обвинили в развратных действиях.
По информации телеканала "Рустави 2", после разглашения обвинения напряглись отношения учителя физкультуры с частью коллег и родителей.
По данным СМИ, мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством.