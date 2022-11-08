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Премьера грузинского фильма "Самурай во время отдыха" пройдет в Лос-Анджелесе

Премьера грузинского фильма "Самурай во время отдыха" пройдет в Лос-Анджелесе

Это новая социальная драма, снятая по сценарию известного писателя Аки Морчиладзе 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T16:50+0400

2022-11-08T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьера фильма грузинского режиссера Левана Тутберидзе "Самурай во время отдыха" состоится на Всемирном фестивале азиатского кино в Лос-Анджелесе 16 ноября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Всемирный фестиваль азиатского кино (Asian World Film Festival) основан представителем Союза кинематографистов, общественным деятелем и кинорежиссером из Киргизии Садыком Шер-Ниязом в 2015 году."Самурай во время отдыха" — социальная драма, которая рассказывает об истории, которая приключилась с семьей за 24 часа.Сценарий принадлежит писателю Аке Морчиладзе, а оператором фильма выступил Миндия Эсадзе. Главные роли в картине исполнили Нино Касрадзе, Темико Чичинадзе, Давид Гоциридзе и другие.Фильм был создан при поддержке Национального киноцентра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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