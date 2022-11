https://sputnik-georgia.ru/20221108/turetskaya-post-pank-gruppa-vystupit-v-gruzii-272021696.html

Турецкая пост-панк группа выступит в Грузии

Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем участников 08.11.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Турецкая пост-панк группа She Past Away проведет концерт в тбилисском клубе Elektrowerk 8 декабря, говорится в сообщении организаторов.She Past Away – это переосмысленное звучание 80-х, синтез ритмов пост-панка и турецкой минималистской поэзии."Их музыка содержит мрачную, задумчивую атмосферу 80-х, часто ассоциирующуюся с такими группами, как The Sisters Of Mercy, The Cure, Joy Division, Clan Of Xymox, Grauzone и Deutsch Americanische Freundschaft. Они воплощают эту эпоху в жизнь с современным подходом и турецкой лирикой", – отмечают организаторы.Группа была образована в 2006 году в городе Бурса Волканом Джанером и Идрисом Акбулутом. Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем его участников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

