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https://sputnik-georgia.ru/20221108/turetskaya-post-pank-gruppa-vystupit-v-gruzii-272021696.html
Турецкая пост-панк группа выступит в Грузии
Турецкая пост-панк группа выступит в Грузии
Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем участников 08.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Турецкая пост-панк группа She Past Away проведет концерт в тбилисском клубе Elektrowerk 8 декабря, говорится в сообщении организаторов.She Past Away – это переосмысленное звучание 80-х, синтез ритмов пост-панка и турецкой минималистской поэзии."Их музыка содержит мрачную, задумчивую атмосферу 80-х, часто ассоциирующуюся с такими группами, как The Sisters Of Mercy, The Cure, Joy Division, Clan Of Xymox, Grauzone и Deutsch Americanische Freundschaft. Они воплощают эту эпоху в жизнь с современным подходом и турецкой лирикой", – отмечают организаторы.Группа была образована в 2006 году в городе Бурса Волканом Джанером и Идрисом Акбулутом. Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем его участников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, турция, новости
культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, турция, новости

Турецкая пост-панк группа выступит в Грузии

14:43 08.11.2022
© Сourtesy of She Past Away BandТурецкая пост-панк группа She Past Away
Турецкая пост-панк группа She Past Away - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
© Сourtesy of She Past Away Band
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Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем участников
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Турецкая пост-панк группа She Past Away проведет концерт в тбилисском клубе Elektrowerk 8 декабря, говорится в сообщении организаторов.
She Past Away – это переосмысленное звучание 80-х, синтез ритмов пост-панка и турецкой минималистской поэзии.
© Сourtesy of She Past Away BandТурецкая пост-панк группа She Past Away
Турецкая пост-панк группа She Past Away - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
Турецкая пост-панк группа She Past Away
© Сourtesy of She Past Away Band
"Их музыка содержит мрачную, задумчивую атмосферу 80-х, часто ассоциирующуюся с такими группами, как The Sisters Of Mercy, The Cure, Joy Division, Clan Of Xymox, Grauzone и Deutsch Americanische Freundschaft. Они воплощают эту эпоху в жизнь с современным подходом и турецкой лирикой", – отмечают организаторы.
© Сourtesy of She Past Away BandТурецкая пост-панк группа She Past Away
Турецкая пост-панк группа She Past Away - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
Турецкая пост-панк группа She Past Away
© Сourtesy of She Past Away Band
Группа была образована в 2006 году в городе Бурса Волканом Джанером и Идрисом Акбулутом. Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем его участников.
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