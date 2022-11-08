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Турция выступает за продление "продуктовой сделки" на год
Турция выступает за продление "продуктовой сделки" на год
Анкара за то, чтобы еще год действовал коридор в Черном море, по которому везут украинское зерно, удобрения и продовольствие 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Турция предложит продлить действие "продуктовой сделки" на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Напомним, 30 октября Россия объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что после его разговора с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило 2 ноября, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, турция, черное море, политика, оон, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, турция, черное море, политика, оон, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
Турция выступает за продление "продуктовой сделки" на год
Анкара за то, чтобы еще год действовал коридор в Черном море, по которому везут украинское зерно, удобрения и продовольствие
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Турция предложит продлить действие "продуктовой сделки" на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", – приводит слова Акара сайт телеканала CNN Turk.
Напомним, 30 октября Россия объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что после его разговора с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило 2 ноября, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.