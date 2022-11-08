https://sputnik-georgia.ru/20221108/v-gruzii-otmechayut-185-letie-so-dnya-rozhdeniya-ili-chavchavadze-272015787.html

В Грузии отмечают 185-летие со дня рождения Ильи Чавчавадзе

В Грузии отмечают 185-летие со дня рождения Ильи Чавчавадзе

Чавчавадзе – одна из самых заметных национальных фигур Грузии начала XX века 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T12:59+0400

2022-11-08T12:59+0400

2022-11-08T12:59+0400

илья чавчавадзе

илья чавчавадзе - грузинский просветитель

дом-музей александра чавчавадзе

дом-музей ильи чавчавадзе

музей ильи чавчавадзе

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. День рождения великого грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе отметят в Государственном музее его имени в Сагурамо 8 ноября, говорится в сообщении организаторов.По традиции уже в 20-й раз на день рождения поэта проходит церемония награждения премией "Сагурамо" и медалью "Повсюду и всегда я, Грузия, с тобой!", учрежденных Государственным музеем Сагурамо Ильи Чавчавадзе и "Фондом Ильи". Награды вручаются за особые заслуги перед грузинской культурой и духовностью. Лауреаты премии были объявлены 12 сентября, в день смерти Ильи Чавчавадзе. Победителями премии 2022 года стали:После церемонии награждения публику порадует вокальный ансамбль "Грузинские голоса" познавательно-литературной музыкальной композицией "Цутисопели".Чем известен Илья Чавчавадзе?Князь Илья Чавчавадзе (1837-1907) – грузинский поэт, публицист, политический и общественный деятель, борец за независимость Грузии. В 1987 году канонизирован Грузинской православной церковью под именем Илья Праведный.Илья был обладателем огромной харизмы. Главной причиной для политического убийства князя стала невероятная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов.Когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты "Могзаури" ("Путешественник") не дала результата, ему был вынесен смертный приговор.Чавчавадзе был убит 12 сентября 1907 года, когда он со своей супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске.Возле села Цицамури их поджидала вооруженная банда Гиглы Бербичашвили, которая остановила коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде: "Я Илья, не стреляйте". Ответ Гиглы был следующим: "Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять".По многочисленным исследованиям грузинских криминалистов, историков и врачей отмечалось, что в Илью стреляли не спереди, как было указано в акте вскрытия, а сзади.Это указывает на то, что выстрел не мог произойти со стороны банды Бербичашвили, которая стояла спереди. Он произошел из второй засады, о которой не знали даже сами бандиты.Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе у села Цицамури до сих пор не раскрыто, наиболее широкое распространение в исторической науке получила версия о том, что за убийством стояли большевики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья чавчавадзе, илья чавчавадзе - грузинский просветитель, дом-музей александра чавчавадзе, дом-музей ильи чавчавадзе, музей ильи чавчавадзе, культура, грузия, новости