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В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили
В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили... 08.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили, говорится в сообщении Национального архива Грузии при Минюсте.Видеозапись похорон основоположника грузинского театра несколько недель назад была случайно найдена на складе студии "Мематиане" среди ранее нерасшифрованных материалов.Студия передала электронную версию пленки Национальному архиву и вскоре она будет доступна для всех желающих в зале исследователей. Кроме того, в ближайшее время планируется цифровая реставрация киноматериалов в Национальном архиве.Котэ Марджанишвили умер 17 апреля 1933 года в Москве. Его прах был перевезен в Грузию и похоронен 29 апреля 1933 года во дворе Театра оперы.На похоронах маэстро было множество известных представителей сферы культуры и искусства: Александр Цуцунава, Николоз Шенгелая, Васо Годзиашвили, Сандро Жоржолиани, Додо Антадзе, Цецилия Цуцунава, Ладо Гудиашвили, Петре Отхели, Лео Эсакиа, Елизавета Черкезишвили, Нико Лорткифанидзе и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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коте марджанишвили, грузия, культура, новости, тбилиси, архив
коте марджанишвили, грузия, культура, новости, тбилиси, архив

В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили

14:22 08.11.2022
© Courtesy of National Archives of Georgia Кадры похорон режиссера Коте Марджанишвили
Кадры похорон режиссера Коте Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
© Courtesy of National Archives of Georgia
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили, говорится в сообщении Национального архива Грузии при Минюсте.
Видеозапись похорон основоположника грузинского театра несколько недель назад была случайно найдена на складе студии "Мематиане" среди ранее нерасшифрованных материалов.
© photo: courtesy of archiveВеликий режиссер Котэ Марджанишвили
Великий режиссер Котэ Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
Великий режиссер Котэ Марджанишвили
© photo: courtesy of archive
Студия передала электронную версию пленки Национальному архиву и вскоре она будет доступна для всех желающих в зале исследователей. Кроме того, в ближайшее время планируется цифровая реставрация киноматериалов в Национальном архиве.
Котэ Марджанишвили умер 17 апреля 1933 года в Москве. Его прах был перевезен в Грузию и похоронен 29 апреля 1933 года во дворе Театра оперы.
На похоронах маэстро было множество известных представителей сферы культуры и искусства: Александр Цуцунава, Николоз Шенгелая, Васо Годзиашвили, Сандро Жоржолиани, Додо Антадзе, Цецилия Цуцунава, Ладо Гудиашвили, Петре Отхели, Лео Эсакиа, Елизавета Черкезишвили, Нико Лорткифанидзе и другие.
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