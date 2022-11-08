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В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили

В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили... 08.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили, говорится в сообщении Национального архива Грузии при Минюсте.Видеозапись похорон основоположника грузинского театра несколько недель назад была случайно найдена на складе студии "Мематиане" среди ранее нерасшифрованных материалов.Студия передала электронную версию пленки Национальному архиву и вскоре она будет доступна для всех желающих в зале исследователей. Кроме того, в ближайшее время планируется цифровая реставрация киноматериалов в Национальном архиве.Котэ Марджанишвили умер 17 апреля 1933 года в Москве. Его прах был перевезен в Грузию и похоронен 29 апреля 1933 года во дворе Театра оперы.На похоронах маэстро было множество известных представителей сферы культуры и искусства: Александр Цуцунава, Николоз Шенгелая, Васо Годзиашвили, Сандро Жоржолиани, Додо Антадзе, Цецилия Цуцунава, Ладо Гудиашвили, Петре Отхели, Лео Эсакиа, Елизавета Черкезишвили, Нико Лорткифанидзе и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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