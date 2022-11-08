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В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили
В Грузии в 4K перевели кадры с похорон режиссера Коте Марджанишвили
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили... 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T14:22+0400
2022-11-08T14:22+0400
2022-11-08T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили, говорится в сообщении Национального архива Грузии при Минюсте.Видеозапись похорон основоположника грузинского театра несколько недель назад была случайно найдена на складе студии "Мематиане" среди ранее нерасшифрованных материалов.Студия передала электронную версию пленки Национальному архиву и вскоре она будет доступна для всех желающих в зале исследователей. Кроме того, в ближайшее время планируется цифровая реставрация киноматериалов в Национальном архиве.Котэ Марджанишвили умер 17 апреля 1933 года в Москве. Его прах был перевезен в Грузию и похоронен 29 апреля 1933 года во дворе Театра оперы.На похоронах маэстро было множество известных представителей сферы культуры и искусства: Александр Цуцунава, Николоз Шенгелая, Васо Годзиашвили, Сандро Жоржолиани, Додо Антадзе, Цецилия Цуцунава, Ладо Гудиашвили, Петре Отхели, Лео Эсакиа, Елизавета Черкезишвили, Нико Лорткифанидзе и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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коте марджанишвили, грузия, культура, новости, тбилиси, архив
коте марджанишвили, грузия, культура, новости, тбилиси, архив
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии в 4K-разрешение перевели недавно обнаруженные кадры похорон выдающегося режиссера театра и кино Коте Марджанишвили, говорится в сообщении Национального архива Грузии при Минюсте.
Видеозапись похорон основоположника грузинского театра несколько недель назад была случайно найдена на складе студии "Мематиане" среди ранее нерасшифрованных материалов.
Студия передала электронную версию пленки Национальному архиву и вскоре она будет доступна для всех желающих в зале исследователей. Кроме того, в ближайшее время планируется цифровая реставрация киноматериалов в Национальном архиве.
Котэ Марджанишвили умер 17 апреля 1933 года в Москве. Его прах был перевезен в Грузию и похоронен 29 апреля 1933 года во дворе Театра оперы.
На похоронах маэстро было множество известных представителей сферы культуры и искусства: Александр Цуцунава, Николоз Шенгелая, Васо Годзиашвили, Сандро Жоржолиани, Додо Антадзе, Цецилия Цуцунава, Ладо Гудиашвили, Петре Отхели, Лео Эсакиа, Елизавета Черкезишвили, Нико Лорткифанидзе и другие.