https://sputnik-georgia.ru/20221108/v-gruzii-za-sbyt-falshivykh-deneg-zaderzhali-grazhdanina-irana-272019475.html

В Грузии за сбыт фальшивых денег задержали гражданина Ирана

В Грузии за сбыт фальшивых денег задержали гражданина Ирана

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали гражданина Ирана, который обвиняется в сбыте фальшивой валюты в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что обвиняемый с целью материальной выгоды в Батуми (регион Аджария) реализовал поддельные 50-долларовые купюры на сумму 5 тысяч долларов.В результате следственных действий и обыска в доме обвиняемого дополнительно было изъято 7 тысяч долларов. Назначена специальная экспертиза.Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, происшествия, грузия, иран, новости, минфин грузии