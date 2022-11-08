https://sputnik-georgia.ru/20221108/v-testy-vstupitelnykh-ekzamenov-gruzii-v-2023-godu-voydut-izmeneniya--podrobnosti-272028698.html

В тесты вступительных экзаменов Грузии в 2023 году войдут изменения — подробности

В тесты вступительных экзаменов Грузии в 2023 году войдут изменения — подробности

Главная цель всех новшеств - совершенствование тестов, отмечают в Центре экзаменов и оценок 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T18:08+0400

2022-11-08T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В тесты вступительных, то есть Единых национальных экзаменов Грузии 2023 года, внесут определенные изменения, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок страны.Изменения, которые коснутся формата, а не существенно содержательного характера, планируют ввести в тестах по истории, математике и иностранным языкам. Так, в тесте по истории представят задания нового формата: абитуриенты должны будут выявить существенные признаки исторических событий, причинно-следственную связь процессов, проявить навыки оценки исторических событий, осмысления исторических фактов, аргументированного размышления.Длительность экзамена по истории остается прежней и будет составлять два часа и сорок минут. Абитуриент сможет преодолеть барьер в том случае, если наберет более 25% баллов.Что касается теста по математике, то в 2023 году он будет состоять из 41 задания. В нем будет увеличена часть заданий с ответами по выбору - их будет 37. Также будет четыре "открытых" письменных задания.На выполнение теста у абитуриентов, как и в прошлом году, будет три часа. Абитуриенты, набравшие более 20% баллов, смогут преодолеть барьер.В тестах по иностранному языку будет добавлено задание коммуникационного характера – заполнение диалога. Это задание заменяет первое задание теста – письмо.Знание грамматики будет проверяться с помощью "закрытых" заданий: абитуриент вместо того, чтобы вписать правильный ответ, должен будет выбрать один из четырех, тот, который считает верным.Абитуриент сможет преодолеть барьер в том случае, если наберет более 20% баллов. Длительность экзамена составит два часа и 30 минут.Периодически формат тестов или отдельные задания меняются на основе психометрического и экспертного анализа, объясняют в организации. В прошлом году изменения коснулись формата тестов грузинского языка и литературы и географии. И всегда главная цель новшеств - совершенствование тестов, отмечают в Центре.Напомним, чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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