https://sputnik-georgia.ru/20221108/vpervye-v-istorii-v-britanii-perelili-vyraschennuyu-v-laboratorii-krov-cheloveku-272000768.html

Впервые в истории: в Британии перелили выращенную в лаборатории кровь человеку

Впервые в истории: в Британии перелили выращенную в лаборатории кровь человеку

Если результаты исследования докажут безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ученые в Великобритании приступили к историческому проекту – они впервые проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится на сайте Кембриджского университета.Если результаты исследования докажут эффективность, а, главное, безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых часто сложно найти донорскую кровь.На cегодня уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови. По информации медиков, они под наблюдением врачей и никаких побочных эффектов не выявлено. В очереди как минимум 10 испытуемых. Что касается исследования Restore, то это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета. Ученые совместно работают с Кембриджским университетом, а также с другими организациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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