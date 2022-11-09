https://sputnik-georgia.ru/20221109/agentstvo-konkurentsii-obsuzhdaet-s-biznesmenami-problemy-zaschity-prav-potrebiteley-272038053.html

Агентство конкуренции обсуждает с бизнесменами проблемы защиты прав потребителей

Агентство конкуренции обсуждает с бизнесменами проблемы защиты прав потребителей

Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T09:01+0400

2022-11-09T09:01+0400

2022-11-09T09:17+0400

грузия

экономика

новости

ираклий леквинадзе

защита прав потребителей

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Председатель Национального агентства по конкуренции Ираклий Леквинадзе обсудили основные критерии закона о защите прав потребителей с представителями компаний, входящих в Ассоциацию предпринимателей Грузии.Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. С 1 ноября ведется прием жалоб о нарушении закона.Главными вопросами обсуждения были гарантии защиты прав потребителей, сфера правового регулирования и обязательства предоставления информации потребителям, а также другие детали закона.Также он отметил, что основные вопросы касались обязательства безусловного возврата в онлайн-торговле и контракты, заключенные вне отрасли.С 1 ноября 2022 года потребители Грузии в случае нарушения их прав могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.На сегодняшний день в агентство поступило восемь заявлений о нарушении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, защита прав потребителей