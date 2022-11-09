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Автобус сбил женщину на окраине Тбилиси

Автобус сбил женщину на окраине Тбилиси

Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Женщина средних лет пострадала в результате ДТП в районе Варкетили на окраине Тбилиси.По данным телекомпании "Рустави 2", случай произошел в среду утром. На женщину наехал автобус. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в клинику в бессознательном состоянии.На месте была мобилизована полиций. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авария, дтп, происшествия, грузия, новости