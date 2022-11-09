https://sputnik-georgia.ru/20221109/biznes-podderzhal-ideyu-prinuditelnogo-vyseleniya-kvartirantov-272063482.html

Бизнес поддержал идею принудительного выселения квартирантов

Бизнес поддержал идею принудительного выселения квартирантов

На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T23:03+0400

2022-11-09T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии поддерживает требование собственников вернуть практику принудительного выселения нерадивых арендаторов жилья, заявил юридический директор ассоциации Ника Нануашвили. На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным. Собственники все чаще жалуются на обман со стороны квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье.По его словам, собственник во время судебного разбирательства, несмотря на то, что он гарантировано получает от суда решение на выселение арендаторов (квартирантов), все равно несет финансовые убытки, и эту проблему государство должно решить.Ранее к премьер-министру Грузии уже обратилась Национальная ассоциация недвижимого имуществ Грузии с просьбой защитить права собственников при сдаче квартир.На сегодняшний день выселить человека из своего дома собственник может только на основании решения суда. Судебные разбирательства по таким вопросам длятся чаще всего больше года из-за нехватки судей и обилия гражданских дел в грузинских судах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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