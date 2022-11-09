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Британский журнал путешествий назвал Грузию лучшим турнаправлением года
Британский журнал путешествий назвал Грузию лучшим турнаправлением года
Wanderlust помогает читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях 09.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Крупнейший британский журнал путешествий Wanderlust назвал Грузию лучшим туристическим направлением 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма.Награду за номинацию "Most Desirable Emerging Destination" (Самое желаемое развивающееся направление) на ежегодной церемонии награждения Wanderlust получила Национальная администрация туризма и посольство Грузии в Великобритании.Британское издание Wanderlust готовит статьи и опросы. Ежегодно журнал называет лучшие туристические направления. Wanderlust помогает своим читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях.В соцсетях у Wanderlust около 200 тысяч подписчиков, а каждый материал читает около ста тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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батуми, туризм, новости, грузия, аджария, великобритания, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
батуми, туризм, новости, грузия, аджария, великобритания, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм

Британский журнал путешествий назвал Грузию лучшим турнаправлением года

19:56 09.11.2022
© Ajara Tourism DepartmentБатуми впервые представили на номинацию быстро растущего тур направления мира
Батуми впервые представили на номинацию быстро растущего тур направления мира - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2022
© Ajara Tourism Department
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Wanderlust помогает читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Крупнейший британский журнал путешествий Wanderlust назвал Грузию лучшим туристическим направлением 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма.
Награду за номинацию "Most Desirable Emerging Destination" (Самое желаемое развивающееся направление) на ежегодной церемонии награждения Wanderlust получила Национальная администрация туризма и посольство Грузии в Великобритании.
© photo: Sputnik / StringerНочной вид на город Батуми
Ночной вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2022
Ночной вид на город Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Британское издание Wanderlust готовит статьи и опросы. Ежегодно журнал называет лучшие туристические направления. Wanderlust помогает своим читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях.
В соцсетях у Wanderlust около 200 тысяч подписчиков, а каждый материал читает около ста тысяч человек.
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