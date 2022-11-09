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Британский журнал путешествий назвал Грузию лучшим турнаправлением года
Британский журнал путешествий назвал Грузию лучшим турнаправлением года
Wanderlust помогает читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T19:56+0400
2022-11-09T19:56+0400
2022-11-09T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Крупнейший британский журнал путешествий Wanderlust назвал Грузию лучшим туристическим направлением 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма.Награду за номинацию "Most Desirable Emerging Destination" (Самое желаемое развивающееся направление) на ежегодной церемонии награждения Wanderlust получила Национальная администрация туризма и посольство Грузии в Великобритании.Британское издание Wanderlust готовит статьи и опросы. Ежегодно журнал называет лучшие туристические направления. Wanderlust помогает своим читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях.В соцсетях у Wanderlust около 200 тысяч подписчиков, а каждый материал читает около ста тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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батуми, туризм, новости, грузия, аджария, великобритания, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
батуми, туризм, новости, грузия, аджария, великобритания, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
Британский журнал путешествий назвал Грузию лучшим турнаправлением года
Wanderlust помогает читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Крупнейший британский журнал путешествий Wanderlust назвал Грузию лучшим туристическим направлением 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма.
Награду за номинацию "Most Desirable Emerging Destination" (Самое желаемое развивающееся направление) на ежегодной церемонии награждения Wanderlust получила Национальная администрация туризма и посольство Грузии в Великобритании.
Британское издание Wanderlust готовит статьи и опросы. Ежегодно журнал называет лучшие туристические направления. Wanderlust помогает своим читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях.
В соцсетях у Wanderlust около 200 тысяч подписчиков, а каждый материал читает около ста тысяч человек.