https://sputnik-georgia.ru/20221109/demidov-energeticheskaya-politika-ssha-prineset-vygodu-rossii-272040524.html

Демидов: энергетическая политика США принесет выгоду России

Демидов: энергетическая политика США принесет выгоду России

Энергетическая политика, которую проводит администрация Байдена, приведет не только к росту цен на топливо внутри США, но и к общемировому росту цен на нефть 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T12:20+0400

2022-11-09T12:20+0400

2022-11-09T12:20+0400

мультимедиа

видео

сша

цены на нефть

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/09/272040167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_620e42d6057c7bf7cd756f76b356ee29.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Как это скажется на российской экономике? Почему Саудовская Аравия увеличивает цены на нефть для США, снижая их для Европы? Почему Европа продолжает закупать российский СПГ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, сша, цены на нефть, энергетика, видео