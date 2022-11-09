https://sputnik-georgia.ru/20221109/demidov-energeticheskaya-politika-ssha-prineset-vygodu-rossii-272040524.html
Демидов: энергетическая политика США принесет выгоду России
Демидов: энергетическая политика США принесет выгоду России
Энергетическая политика, которую проводит администрация Байдена, приведет не только к росту цен на топливо внутри США, но и к общемировому росту цен на нефть 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T12:20+0400
2022-11-09T12:20+0400
2022-11-09T12:20+0400
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цены на нефть
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Как это скажется на российской экономике? Почему Саудовская Аравия увеличивает цены на нефть для США, снижая их для Европы? Почему Европа продолжает закупать российский СПГ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, сша, цены на нефть, энергетика, видео
мультимедиа, видео, сша, цены на нефть, энергетика, видео
Демидов: энергетическая политика США принесет выгоду России
Энергетическая политика, которую проводит администрация Байдена, приведет не только к росту цен на топливо внутри США, но и к общемировому росту цен на нефть
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Как это скажется на российской экономике? Почему Саудовская Аравия увеличивает цены на нефть для США, снижая их для Европы? Почему Европа продолжает закупать российский СПГ?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.