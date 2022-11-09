https://sputnik-georgia.ru/20221109/den-velikomuchenitsy-paraskevy-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatuyu-272041779.html

День великомученицы Параскевы 2022: молитвы, о чем просят святую

День великомученицы Параскевы 2022: молитвы, о чем просят святую

День великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей, православная церковь отмечает 10 ноября 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T11:33+0400

2022-11-09T11:33+0400

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справки

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Кем была великомученица Параскева, какие молитвы возносят святой и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия.Великомученица Параскева - ПятницаБудущая святая родилась в богатой семье в городе Иконии (Малая Азия) в III веке. Родители девы, особо почитавшие пятницу, как день крестовых страданий Спасителя, дочь, родившуюся в этот день недели, назвали Параскевой, что в переводе с греческого означает пятница.Приняв еще в юности обет безбрачия, Параскева посвятила свою жизнь служению Господу. Во время массового истребления христиан в 300 году, Параскеву жестоко пытали, а затем еле живую бросили в темницу. Однако к великомученице явился ангел и исцелил ее раны.Язычники вновь подвергли Параскеву жестоким мучениям, а затем отрубили великомученице голову. Мощи Параскевы похоронили верующие, и вскоре к месту захоронения святой потянулись толпы больных людей, которые чудесным образом исцелялись от недугов.Исцелялись также безнадежно больные, которые прикладывались к мощам святой Параскевы.О чем просятЛюди верят, что молитва святой Параскеве - Пятнице может вылечить телесные и душевные болезни. Молитва великомученице помогает удачно выйти замуж. Святую Параскеву просят оберегать семейный очаг от ссор и невзгод.Святая Параскева покровительствует домашней скотине и посевным полям – великомученицу просят о богатом урожае и сохранить скот от падежа.Перед иконой святой Параскевы возносят молитвы с просьбой защитить женщин и исцелить от бесплодия, а также великомученицу просят послать легкие и успешные роды.МолитвыМолитва перваяО святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва втораяСвятая невесто Христова, многострадальная мученице Параскево! Вемы, яко от юности твоея ты всею душею твоею и всем сердцем твоим возлюбила еси Царя славы, Христа Спасителя и Ему единому уневестилася еси, раздавши имения твоя неимущим и бедным. Ты силою благочестия твоего, твоим целомудрием и праведностию, яко лучами солнечными, просияла еси, живши свято среди неверных и безбоязненно проповедавши им Христа Бога. Ты, от дней юности твоея, наученная твоими родителями, всегда благоговейно чествовала дни искупительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, Егоже ради и сама добровольно пострадала еси. Ты, десницею ангела Божия от неисцельных ран дивно исцеленная и восприявшая неизреченную светлость, изумила еси неверных мучителей. Ты, именем Господа нашего Иисуса Христа и силою молитвы твоею в капище языческом всех идолов долу повергши, в прах сокрушила еси я. Ты, опаляемая свещами, единою молитвою твоею ко всесильному Господу угасила еси огнь естественный, и тем же пламенем, чудесне возжженным чрез ангела Божия, попаливши неистовых беззаконников, мног народ привела еси к познанию истиннаго Бога. Ты, во славу Господа приявши мечное главы твоея усечение от мучителей, доблественно скончала еси страдальческий твой подвиг, возшедши душею твоею на небеса, в чертог вожделеннаго твоего Жениха Христа Царя Славы, радостно сретшаго тя сим небесным гласом: "Радуйтеся, праведнии, яко мученица Параскева увенчася!" Темже и мы днесь приветствуем тя, многострадальная, и, взирающе на святую твою икону, с умилением вопием ти: всечестная Параскево! Вемы, яко велие имаши дерзновение ко Господу: умоли убо Его Человеколюбца и о нас с предстоящих и молящихся ти, да подаст Он и нам, якоже тебе, терпение и благодушие в бедах и скорбных обстояниях; да дарует Он, ходатайством твоим и заступлением, радостное, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешание возлюбленному нашему отечеству, да ниспослет святое Свое благословение и мир, и всем православным христианам да подаст твоими святыми молитвами утверждение в вере, благочестии и святости, преспеяние же в христианской любви и всякой добродетели: да очистит нас грешных от всякий скверны и порока, да оградит нас святыми Своими ангелами, да заступит, сохранит и помилует всех святою Своею благодатию и соделает наследниками и причастниками Небеснаго Своего Царствия. И тако улучивше спасения твоими святыми молитвами, предстательством и заступлением, всеславная невесто Христова Параскево, прославим все пречистое и великолепое имя дивнаго во святых Своих истиннаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки