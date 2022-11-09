https://sputnik-georgia.ru/20221109/detskoe-evrovidenie--2022---gruziya-prezentovala-klip-na-svoyu-pesnyu-272044945.html

"Детское Евровидение 2022" – Грузия презентовала клип на свою песню

"Детское Евровидение 2022" – Грузия презентовала клип на свою песню

Режиссером клипа выступил Заза Орашвили, художником – Шако Попиашвили 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Презентация клипа, снятого на песню "I Belive", с которой представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022", состоялась на Первом канале.По традиции премьера клипа представителя Грузии на "Детском Евровидении" состоялась на Первом канале.Музыку к песне "I Belive" создал для конкурса Гига Кухианидзе, над текстом работали Бен Кадакидзе и Иру Хечанов.Режиссером клипа выступил Заза Орашвили, художником – Шако Попиашвили. Над образами в клипе работала дизайнер Иза Надареишвили.В видеоклипе 12-летняя Бигвава снялась вместе с юными танцовщицами, хореографию которым ставил Георгий Ториашвили.Двадцатый юбилейный конкурс песни "Детское Евровидение - 2022" (Junior Eurovision Song Contest 2022) пройдет в Ереване 11 декабря.Уже пятый год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина".Награду Мариам Бигвава вручил победитель четвертого сезона "Ранина", участник детского "Евровидения - 2021" Нико Каджая.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В прошлом году на конкурсе Грузию представил Нико Каджая , который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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