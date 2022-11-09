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Грузия на пороге эпидемии свиного гриппа – предупреждение медиков

Грузия на пороге эпидемии свиного гриппа – предупреждение медиков

По словам медиков, вирус гриппа является самым опасным среди других респираторных инфекций 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T13:03+0400

2022-11-09T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские специалисты предупреждают, что в конце декабря этого года в стране ожидается пик распространения свиного гриппа.По прогнозам специалистов, количество инфицированных будет больше, чем в предыдущие годы. Причиной этому медики называют несколько волн распространения этого вируса, зафиксированных в этом году.По словам медиков, вирус гриппа является самым опасным среди других респираторных инфекций, поэтому требует особого внимания. Он длится в течение 3-5 дней и ему характерны осложнения. Единственная возможность защититься от вируса – сделать вакцинацию, отмечают медики.До 15 ноября в Грузии вакцина против вируса гриппа для всех желающих будет бесплатной. До этого бесплатно она была доступна лишь для определенной группы лиц. Данное решение Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии принял вместе с минздравом.Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).В процесс вакцинации включены около 400 медицинских учреждений. Вакцину можно делать лицам в возрасте от 6 месяцев.Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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