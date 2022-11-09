https://sputnik-georgia.ru/20221109/kogda-otkroetsya-prospekt-tsaritsy-ketevan-v-tbilisi-272048953.html

Когда откроется проспект Царицы Кетеван в Тбилиси?

Когда откроется проспект Царицы Кетеван в Тбилиси?

О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила еще в мае 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T15:39+0400

2022-11-09T15:39+0400

2022-11-09T15:39+0400

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царица кетеван

каха каладзе

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе Тбилиси подходит к концу – передвижение автотранспорта восстановится уже 14 ноября, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года.По информации градоначальника, в рамках проекта полностью отремонтирован проспект от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского.Были основательно изменены и обновлены подземные и наземные коммуникационные сети, обустроены новые зоны ожидания, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены на новые старые бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.Кроме того, по информации Каладзе, на территории, прилегающей к площади Авлабари, отремонтированы два сквера со своим озеленением и освещением.Остались лишь ремонтные работы в вестибюле метро Авлабари, которые активно ведутся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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