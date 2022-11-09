https://sputnik-georgia.ru/20221109/kogda-otkroetsya-prospekt-tsaritsy-ketevan-v-tbilisi-272048953.html
Когда откроется проспект Царицы Кетеван в Тбилиси?
Когда откроется проспект Царицы Кетеван в Тбилиси?
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила еще в мае 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T15:39+0400
2022-11-09T15:39+0400
2022-11-09T15:39+0400
грузия
новости
царица кетеван
каха каладзе
лех качиньский
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263842778_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_e1845c91eed0d032ca21ff08e9e158cc.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе Тбилиси подходит к концу – передвижение автотранспорта восстановится уже 14 ноября, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года.По информации градоначальника, в рамках проекта полностью отремонтирован проспект от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского.Были основательно изменены и обновлены подземные и наземные коммуникационные сети, обустроены новые зоны ожидания, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены на новые старые бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.Кроме того, по информации Каладзе, на территории, прилегающей к площади Авлабари, отремонтированы два сквера со своим озеленением и освещением.Остались лишь ремонтные работы в вестибюле метро Авлабари, которые активно ведутся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263842778_210:245:1307:1067_1920x0_80_0_0_144f539a19c6d015350a4c3e9a8e3f42.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, царица кетеван, каха каладзе, лех качиньский, тбилиси
грузия, новости, царица кетеван, каха каладзе, лех качиньский, тбилиси
Когда откроется проспект Царицы Кетеван в Тбилиси?
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила еще в мае
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе Тбилиси подходит к концу – передвижение автотранспорта восстановится уже 14 ноября, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года.
"На данный момент ведутся работы последнего предусмотренного проектом этапа, которые будут завершены к концу недели. А с понедельника проезжая часть дороги будет открыта для автомобилей и общественного транспорта", – сказал Каладзе на заседании городского правительства в среду.
По информации градоначальника, в рамках проекта полностью отремонтирован проспект от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского.
Были основательно изменены и обновлены подземные и наземные коммуникационные сети, обустроены новые зоны ожидания, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены на новые старые бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.
Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.
Кроме того, по информации Каладзе, на территории, прилегающей к площади Авлабари, отремонтированы два сквера со своим озеленением и освещением.
Остались лишь ремонтные работы в вестибюле метро Авлабари, которые активно ведутся.