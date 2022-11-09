https://sputnik-georgia.ru/20221109/kogda-v-tbilisi-poyavitsya-novyy-tsentralnyy-park-na-territorii-byvshego-ippodroma-272055581.html

Когда в Тбилиси появится Центральный парк?

Когда в Тбилиси появится Центральный парк?

На обустройство нового парка фонд Иванишвили выделяет несколько десятков миллионов лари. 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T17:38+0400

2022-11-09T17:38+0400

2022-11-09T18:22+0400

парк

грузия

новости

бидзина иванишвили

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Работа над окончательным вариантом проекта обустройства нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома в районе Сабуртало в Тбилиси продолжается и его представят общественности в ближайшее время, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Территорию в 36 гектаров фонд "Карту", принадлежащий основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка фонд выделяет несколько десятков миллионов лари.Что касается изменений – за счет уменьшения площади паркинга планируется обустроить зеленые насаждения и теннисный корт. В парке останется 245 парковочных мест вместо 440. По словам мэра, проект будет реализован поэтапно. Он подчеркнул, что мэрия столицы не потратит на проект ни копейки – благотворительный фонд "Карту" полностью покроет расходы по созданию парка на территории, переданной мэрии в качестве подарка.Согласно проекту, на мультифункциональном пространстве Центрального парка предусмотрено обустройство образовательного центра, декоративных садов. На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк и зиплайн – экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены автостоянки.Презентация проекта Центрального парка Тбилиси состоялась 6 октября 2021 года, незадолго до парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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парк, грузия, новости, бидзина иванишвили, каха каладзе, тбилиси