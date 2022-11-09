https://sputnik-georgia.ru/20221109/konets-koronavirusa-minzdrav-gruzii-bolshe-ne-budet-publikovat-covid-statistiku-272053458.html

Конец коронавируса? Минздрав Грузии больше не будет публиковать COVID-статистику

Конец коронавируса? Минздрав Грузии больше не будет публиковать COVID-статистику

Ковид-статика публиковалась в Грузии ежедневно более двух лет 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T16:37+0400

2022-11-09T16:37+0400

2022-11-09T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии приняло решение больше не публиковать ежемесячную статистику заболеваемости коронавиурсом (COVID-19, сообщили в ведомстве. В последнее время в стране наблюдается тенденция снижения случаев заражения коронавирусом, эпидположение относительно стабильное. Исходя из этого, в Минздраве не видят необходимости публикации статистики случаев заболеваний вирусом. При этом Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии продолжит собирать данные и вести мониторинг. А заинтересованные лица смогут официально запросить у организации всю нужную информацию. Ковид-статика публиковалась в Грузии ежедневно более двух лет. С мая 2022 года статистика стала обновляться на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья еженедельно. А в октябре стали публиковать данные за месяц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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