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Легализуют ли марихуану в США? Мнения разделились
Легализуют ли марихуану в США? Мнения разделились
Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T17:17+0400
2022-11-09T17:17+0400
2022-11-09T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Мнения избирателей США в связи с вопросом о легализации марихуаны существленно разделились — об этом свидетельствуют прогнозы телеканала CNN.В США во вторник прошли промежуточные в конгресс. В пяти штатах воспользовались этой возможностью, чтобы провести дополнительные референдумы. Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд, а жители Арканзаса и Северной Дакоты выступили против.За отказ от легализации марихуаны, по информации CNN, также проголосовали в Южной Дакоте, а в Миссури напротив одобрили ее употребление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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марихуана, декриминализация марихуаны, легализация марихуаны, марихуана, сша, новости
марихуана, декриминализация марихуаны, легализация марихуаны, марихуана, сша, новости
Легализуют ли марихуану в США? Мнения разделились
Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Мнения избирателей США в связи с вопросом о легализации марихуаны существленно разделились — об этом свидетельствуют прогнозы телеканала CNN
.
В США во вторник прошли промежуточные в конгресс. В пяти штатах воспользовались этой возможностью, чтобы провести дополнительные референдумы.
Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд, а жители Арканзаса и Северной Дакоты выступили против.
За отказ от легализации марихуаны, по информации CNN, также проголосовали в Южной Дакоте, а в Миссури напротив одобрили ее употребление.