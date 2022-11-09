https://sputnik-georgia.ru/20221109/legalizuyut-li-marikhuanu-v-ssha-mneniya-razdelilis--272052830.html

Легализуют ли марихуану в США? Мнения разделились

Легализуют ли марихуану в США? Мнения разделились

Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T17:17+0400

2022-11-09T17:17+0400

2022-11-09T17:17+0400

марихуана

декриминализация марихуаны

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Мнения избирателей США в связи с вопросом о легализации марихуаны существленно разделились — об этом свидетельствуют прогнозы телеканала CNN.В США во вторник прошли промежуточные в конгресс. В пяти штатах воспользовались этой возможностью, чтобы провести дополнительные референдумы. Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд, а жители Арканзаса и Северной Дакоты выступили против.За отказ от легализации марихуаны, по информации CNN, также проголосовали в Южной Дакоте, а в Миссури напротив одобрили ее употребление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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марихуана, декриминализация марихуаны, легализация марихуаны, марихуана, сша, новости