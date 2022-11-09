https://sputnik-georgia.ru/20221109/meriya-tbilisi-peredast-zhile-180-semyam-postradavshim-ot-zhilischno-stroitelnykh-kooperativov-272048278.html

Мэрия Тбилиси предоставит жилье 180 семьям, пострадавшим от застройщиков

Мэрия Тбилиси предоставит жилье 180 семьям, пострадавшим от застройщиков

Каладзе обещает, что все семьи, пострадавшие от жилищно-строительных кооперативов, получат квартиры 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T15:03+0400

2022-11-09T15:03+0400

2022-11-09T15:18+0400

новости

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Еще 180 семей, пострадавших от жилищно-строительных кооперативов в конце прошлого столетия, смогут получить жилье, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства.Ежегодно в мэрию обращаются сотни граждан, которые пострадали в результате проектов кооперативного строительства и просят помощи от государства. На этот раз проекты строительства будут осуществлены на улице Абашвили, 3 и в Диди Дигоми на территории, прилегающей к улице Мухадгверди.Каладзе выразил надежду, что строительные и девелоперские компании и на этот раз выразят интерес, и в течение последующих трех-четырех лет еще много семей будут удовлетворены квартирами, которых они ждут от государства уже десятки лет.По словам Каладзе, в целом в течение последующих пяти лет мэрия Тбилиси сможет решить проблему около двух тысяч семей. Каладзе обещает, что все семьи, пострадавшие от жилищно-строительных кооперативов, получат квартиры."Удовлетворение семей, пострадавших от жилищно-строительных кооперативов было моим предвыборным обещанием в 2017 году, и мы начали осуществление этой программы. На сегодняшний день мы осчастливили очень много семей", – отметил Каладзе.Еще около 3 тысяч семей ждут своих квартир и, по словам Каладзе, уже сделаны конкретные шаги, чтобы эти люди были удовлетворены жилплощадью."Это проблема, которую в течение многих лет ни одно правительство не смогло уладить. Мы будем тем правительством, которое раз и навсегда поставит точку на этой проблеме", – подчеркнул Каладзе.Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, каха каладзе