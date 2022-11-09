https://sputnik-georgia.ru/20221109/meriya-tbilisi-razorvala-kontrakt-na-remont-stantsii-metro-varketili-272055862.html

Мэрия Тбилиси разорвала контракт на ремонт станции метро "Варкетили"

Мэрия Тбилиси разорвала контракт на ремонт станции метро "Варкетили"

Мэрия Тбилиси внесла компанию "Мамисони" в черный список из-за нарушения сроков работы 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T18:01+0400

2022-11-09T18:01+0400

2022-11-09T18:31+0400

новости

грузия

ираклий хмаладзе

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение разорвать контракт с компанией "Мамисони" на ремонт станции тбилисского метрополитена "Варкетили", заявил мэр Каха Каладзе.Компания "Мамисони" выиграла тендер стоимостью 13,7 миллиона лари на ремонт станции метро "Варкетили" весной этого года. До этого компания также выиграла тендер на ремонт станции метро "Гоциридзе".Ранее вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе пояснил, что компанию "Мамисони" мэрия Тбилиси внесла в черный список из-за нарушения сроков работы по ремонту станции метро "Гоциридзе", которая должна была быть открыта еще в октябре.По условиям тендера, на станции "Варкетили" пол должен быть из гранита, стены из мрамора, а также должны быть новый подвесной потолок и новая система освещения. В целом интерьер станции метро должен представлять собой современную интерпретацию стиля 60-х годов прошлого века, с использованием геометрических фигур и необычного сочетания цветов.Это уже вторая попытка отремонтировать станцию метрополитена, предпринимаемая столичным правительством.В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).Производители работ – исполнительный директор ООО "Геомепи", а также менеджер и главный инженер ООО "Кварелмшени" были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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