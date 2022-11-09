https://sputnik-georgia.ru/20221109/mezhevich-rasskazal-zachem-polsha-uvelichivaet-svoyu-armiyu-v-dva-raza-272039759.html

Межевич рассказал, зачем Польша увеличивает свою армию в два раза

Межевич рассказал, зачем Польша увеличивает свою армию в два раза

Польша исторически любила воевать, но часто выбирала не тех противников, что вело к ее неизбежному поражению 09.11.2022, Sputnik Грузия

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Похожая судьба ждет ее и сегодня, когда Польша вновь выбрала своим противником Россию, рассказал в интервью "Sputnik на русском" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Почему ухудшение экономической ситуации заставляет Варшаву ссориться с соседями? Как на требования репараций от Польши реагирует Германия? Зачем Польше самая большая армия в Европе?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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