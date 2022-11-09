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Межевич рассказал, зачем Польша увеличивает свою армию в два раза
Межевич рассказал, зачем Польша увеличивает свою армию в два раза
Польша исторически любила воевать, но часто выбирала не тех противников, что вело к ее неизбежному поражению 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T10:02+0400
2022-11-09T10:02+0400
2022-11-09T10:09+0400
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Похожая судьба ждет ее и сегодня, когда Польша вновь выбрала своим противником Россию, рассказал в интервью "Sputnik на русском" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Почему ухудшение экономической ситуации заставляет Варшаву ссориться с соседями? Как на требования репараций от Польши реагирует Германия? Зачем Польше самая большая армия в Европе?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, польша, видео
мультимедиа, видео, польша, видео
Межевич рассказал, зачем Польша увеличивает свою армию в два раза
10:02 09.11.2022 (обновлено: 10:09 09.11.2022)
Польша исторически любила воевать, но часто выбирала не тех противников, что вело к ее неизбежному поражению
Похожая судьба ждет ее и сегодня, когда Польша вновь выбрала своим противником Россию, рассказал в интервью "Sputnik на русском" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Почему ухудшение экономической ситуации заставляет Варшаву ссориться с соседями? Как на требования репараций от Польши реагирует Германия? Зачем Польше самая большая армия в Европе?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.