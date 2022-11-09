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На выборах в Конгресс США лидируют республиканцы – прогноз CNN

На выборах в Конгресс США лидируют республиканцы – прогноз CNN

В США проходят выборы в Конгресс. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Кандидаты от Республиканской партии побеждают на промежуточных выборах в Палату представителей и идут вперед на выборах в Сенат Конгресса США, сообщает CNN.По подсчетам телеканала, республиканцы получили уже 105 мест в Палате представителей против 57 у демократов – однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо иметь 218 кресел из 435.Среди тех, кому удалось переизбраться в Палату представителей, согласно прогнозу New York Times, – республиканка Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента Байдену и близка к экс-президенту Дональду Трампу.В Сенате, который переизбирается на треть, республиканцы пока имеют 39 мест против 38 у демократов. Чтобы получить большинство, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50, с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.В Сенат, согласно прогнозу ведущих СМИ, проходит республиканец Рэнд Пол, ранее блокировавший принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Пол также выступал против расширения НАТО на постсоветское пространство.В США проходят выборы в Конгресс. На кону все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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