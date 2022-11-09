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На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки леса
На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки леса
Размер нанесенного окружающей среде ущерба составляет 17 тысяч лари 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T11:55+0400
2022-11-09T11:55+0400
2022-11-09T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной вырубки леса в черноморском городе Кобулети (Аджария), сообщает телекомпания "Рустави 2".Специалисты изъяли 49 единиц елового бревна на территории, находящейся вдали от зарегистрированной лесопилки.Размер нанесенного окружающей среде ущерба составляет 17 тысяч лари (6,2 тысячи долларов).Данный факт содержит признаки уголовного преступления. Материалы дела направлены в следственное ведомство для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, аджария, кобулети
На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки леса
11:55 09.11.2022 (обновлено: 11:57 09.11.2022)
Размер нанесенного окружающей среде ущерба составляет 17 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной вырубки леса в черноморском городе Кобулети (Аджария), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Специалисты изъяли 49 единиц елового бревна на территории, находящейся вдали от зарегистрированной лесопилки.
Размер нанесенного окружающей среде ущерба составляет 17 тысяч лари (6,2 тысячи долларов).
Данный факт содержит признаки уголовного преступления. Материалы дела направлены в следственное ведомство для дальнейшего реагирования.