https://sputnik-georgia.ru/20221109/na-zapade-gruzii-vyyavili-fakt-nezakonnoy-vyrubki-lesa-272042403.html

На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки леса

На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки леса

Размер нанесенного окружающей среде ущерба составляет 17 тысяч лари 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной вырубки леса в черноморском городе Кобулети (Аджария), сообщает телекомпания "Рустави 2".Специалисты изъяли 49 единиц елового бревна на территории, находящейся вдали от зарегистрированной лесопилки.Размер нанесенного окружающей среде ущерба составляет 17 тысяч лари (6,2 тысячи долларов).Данный факт содержит признаки уголовного преступления. Материалы дела направлены в следственное ведомство для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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