https://sputnik-georgia.ru/20221109/natsdvizhenie-na-grani-raskola-chto-proiskhodit-v-krupneyshey-oppozitsionnoy-partii-gruzii-272060138.html

Нацдвижение на грани раскола: что происходит в крупнейшей оппозиционной партии Грузии?

Нацдвижение на грани раскола: что происходит в крупнейшей оппозиционной партии Грузии?

"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции и поддержку 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T20:20+0400

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политика

грузия

новости

леван бежашвили

ираклий надирадзе

ника мелия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Часть представителей самой крупной оппозиционной парламентской партии Грузии "Единое национальное движение" потребовала досрочно сменить политсовет и председателя партии, что вызвало раскол среди лидеров."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции и поддержку в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7% до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9% - 15%.О необходимости обновления партии говорят и другие лидеры "Нацдвижения"."Процессы в определенной степени обострились, и это отразилось на текущих событиях. Поэтому когда избиратели, сторонники партии дезориентированы, важно, чтобы партия получила новую легитимацию", - сказал лидер "Нацдвижения" Леван Бежашвили.Другой лидер партии Давид Киркитадзе прямо заявил, что речь идет о смене председателя партии Ники Мелия."Когда мы выбрали Нику Мелия, перед "Национальным движением" стояли другие задачи, а сегодня перед партией стоят другие задачи. И нам надо двигаться в этом направлении", - сказал Киркитадзе.Но не все согласны с публичным обсуждением внутрипартийных вопросов."У нас есть разногласия по многим вопросам, и в очень многих вопросах мы не согласны друг с другом. Однако это не значит, что надо делать по этому поводу заявления", - сказала лидер партии Анна Цитлидзе.Между тем, сам председатель партии Ника Мелия никак не комментировал требование обновления партии и его смены.Что же происходит в Нацдвижении?О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили еще в 2021 году.Действующий председатель партии Ника Мелия был избран в результате внутреннего голосования и по его итогам обошел поддерживаемого Саакашвили и старой гвардией "Нацдвижения" Левана Варшаломидзе.Старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольными действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что партии стоит быть активнее в вопросе освобождения своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов с ним у него не было, да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Такая стагнация в партии вызвала недовольство тех, кто изначально строил "Нацдвижение", и часть лидеров партии стали высказывать недовольство в адрес Мелия.Последней каплей стал конфликт Мелия с экс-министром обороны и бизнесменом Давидом Кезерашвили, который по слухам является сейчас главным спонсором оппозиции.Мелия открыто заявил, что Кезерашвили стоит держаться подальше от грузинской политики и у него не может быть ничего общего с этим человеком.По кулуарной информации, это заявление не понравилось ни Кезерашвили, ни активным лидерам партии. Бизнесмен даже назвал Мелия "формальным лидером".Между тем, Мелия на сегодняшний день является одной из главных лидеров оппозиционной партии, с которым согласны говорить лидеры мелких партий, в том числе и те, кто не поддерживает "Нацдвижение" в целом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, леван бежашвили, ираклий надирадзе, ника мелия, единое нацдвижение