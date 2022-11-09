https://sputnik-georgia.ru/20221109/oaz-iordaniya-i-izrail-zapuskayut-sovmestnyy-energoproekt-272037640.html

ОАЭ, Иордания и Израиль запускают совместный энергопроект

ОАЭ, Иордания и Израиль запускают совместный энергопроект

Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт, энергия которых будет экспортироваться в Израиль 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T07:32+0400

2022-11-09T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Израиль, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению соглашения "Вода в обмен на энергию", сообщила пресс-служба израильского МИД.Взамен Израиль предоставит Иордании, испытывающей растущий дефицит пресной воды, еще 200 миллионов кубометров опресненной воды из Средиземного моря.COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, 6 ноября. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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