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ОАЭ, Иордания и Израиль запускают совместный энергопроект
ОАЭ, Иордания и Израиль запускают совместный энергопроект
Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт, энергия которых будет экспортироваться в Израиль 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T07:32+0400
2022-11-09T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Израиль, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению соглашения "Вода в обмен на энергию", сообщила пресс-служба израильского МИД.Взамен Израиль предоставит Иордании, испытывающей растущий дефицит пресной воды, еще 200 миллионов кубометров опресненной воды из Средиземного моря.COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, 6 ноября. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, иордания, израиль, оаэ
в мире, новости, экономика, иордания, израиль, оаэ
ОАЭ, Иордания и Израиль запускают совместный энергопроект
07:32 09.11.2022 (обновлено: 07:56 09.11.2022)
Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт, энергия которых будет экспортироваться в Израиль
ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Израиль, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению соглашения "Вода в обмен на энергию", сообщила пресс-служба израильского МИД.
Речь идет о многосторонней сделке, в рамках которой при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт, энергия которых будет экспортироваться в Израиль.
Взамен Израиль предоставит Иордании, испытывающей растущий дефицит пресной воды, еще 200 миллионов кубометров опресненной воды из Средиземного моря.
COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, 6 ноября. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.