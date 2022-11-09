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"Посол человечности" – Хвича Кварацхелия отправил подарок семье убитого однофамильца
"Посол человечности" – Хвича Кварацхелия отправил подарок семье убитого однофамильца
Футболку Хвичи с номером "77" получила младшая сестра Нико Кварацхелия 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T12:41+0400
2022-11-09T12:41+0400
2022-11-09T12:47+0400
грузия
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хвича кварацхелия
ника кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия отправил подарок семье убитого в Тбилиси программиста, своего однофамильца Нико Кварацхелия, об этом в сети написала мать Нико.Футболку Хвичи с номером "77" получила младшая сестра Нико Кварацхелия Анастасия, которая с раннего возраста следит за играми серии А и сборной Италии.По ее словам, Хвича – своего рода посол человечности и большого футбола. А также пример того, каким должен быть сын.Молодой программист основатель платформы Feeds Нико Кварацхелия был убит несколькими выстрелами в центре Тбилиси 15 сентября 2021 года. Обвиняемых Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе идентифицировали по записям видеокамер. Их задержали на даче в Цхнети недалеко от Тбилиси. Ако Челидзе был приговорен судом к 17 годам тюрьмы, а Георгйи Кавеладзе – к 16.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, хвича кварацхелия, ника кварацхелия
грузия, новости, хвича кварацхелия, ника кварацхелия
"Посол человечности" – Хвича Кварацхелия отправил подарок семье убитого однофамильца
12:41 09.11.2022 (обновлено: 12:47 09.11.2022)
Футболку Хвичи с номером "77" получила младшая сестра Нико Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия отправил подарок семье убитого в Тбилиси программиста, своего однофамильца Нико Кварацхелия, об этом в сети написала мать Нико.
Футболку Хвичи с номером "77" получила младшая сестра Нико Кварацхелия Анастасия, которая с раннего возраста следит за играми серии А и сборной Италии.
"Успехов золотому мальчику. И Анастасия, как выдающаяся "Тифоса", очень рада и счастлива", – написала в соцсети Иза Омадзе.
По ее словам, Хвича – своего рода посол человечности и большого футбола. А также пример того, каким должен быть сын.
Молодой программист основатель платформы Feeds Нико Кварацхелия был убит несколькими выстрелами в центре Тбилиси 15 сентября 2021 года. Обвиняемых Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе идентифицировали по записям видеокамер. Их задержали на даче в Цхнети недалеко от Тбилиси. Ако Челидзе был приговорен судом к 17 годам тюрьмы, а Георгйи Кавеладзе – к 16.