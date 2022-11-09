https://sputnik-georgia.ru/20221109/premera-baletnogo-spektaklya-zolushka-proydet-v-griboedovskom-teatre-tbilisi-272062324.html

Премьера балетного спектакля "Золушка" пройдет в Грибоедовском театре Тбилиси

Премьера балетного спектакля "Золушка" пройдет в Грибоедовском театре Тбилиси

На сцене обещают красивую сказку для любителей балета и романтики всех возрастов 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе представит премьерный спектакль "Золушка" на музыку Сергея Прокофьева на сцене Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова 29 ноября.Режиссером-хореографом постановки выступила Мариам Угрехелидзе, а художником по костюмам — Мадонна Ниорадзе."Балет "Золушка" — красивая романтическая сказка, большой семейный спектакль. Он будет интересен и порадует любителей балета всех возрастов, особенно маленьких зрителей. Вас ждут незабываемые волшебные сказки, музыка и разнообразные роскошные костюмы", - говорят организаторы.Спектакль в двух действиях пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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театр грибоедова, русский драмтеатр им. грибоедова, культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, анонсы