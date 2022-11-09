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Премьера балетного спектакля "Золушка" пройдет в Грибоедовском театре Тбилиси
Премьера балетного спектакля "Золушка" пройдет в Грибоедовском театре Тбилиси
На сцене обещают красивую сказку для любителей балета и романтики всех возрастов 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T22:00+0400
2022-11-09T22:00+0400
2022-11-09T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе представит премьерный спектакль "Золушка" на музыку Сергея Прокофьева на сцене Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова 29 ноября.Режиссером-хореографом постановки выступила Мариам Угрехелидзе, а художником по костюмам — Мадонна Ниорадзе."Балет "Золушка" — красивая романтическая сказка, большой семейный спектакль. Он будет интересен и порадует любителей балета всех возрастов, особенно маленьких зрителей. Вас ждут незабываемые волшебные сказки, музыка и разнообразные роскошные костюмы", - говорят организаторы.Спектакль в двух действиях пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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театр грибоедова, русский драмтеатр им. грибоедова, культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, анонсы
театр грибоедова, русский драмтеатр им. грибоедова, культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, анонсы
Премьера балетного спектакля "Золушка" пройдет в Грибоедовском театре Тбилиси
На сцене обещают красивую сказку для любителей балета и романтики всех возрастов
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе представит премьерный спектакль "Золушка" на музыку Сергея Прокофьева на сцене Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова 29 ноября.
Режиссером-хореографом постановки выступила Мариам Угрехелидзе, а художником по костюмам — Мадонна Ниорадзе.
"Балет "Золушка" — красивая романтическая сказка, большой семейный спектакль. Он будет интересен и порадует любителей балета всех возрастов, особенно маленьких зрителей. Вас ждут незабываемые волшебные сказки, музыка и разнообразные роскошные костюмы", - говорят организаторы.
Спектакль в двух действиях пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи.