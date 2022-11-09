https://sputnik-georgia.ru/20221109/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy--272050404.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T16:33+0400
2022-11-09T16:33+0400
2022-11-09T16:32+0400
мультимедиа
видео
мид рф
мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, видео
мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.