https://sputnik-georgia.ru/20221109/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy--272050404.html

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.11.2022, Sputnik Грузия

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видео

мид рф

мария захарова

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

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2022

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мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, видео