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Тбилисский дом малюток прекратил работу
Тбилисский дом малюток прекратил работу
Минздрав страны осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T21:01+0400
2022-11-09T21:01+0400
2022-11-09T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский дом малюток официально прекратил работу, а его бенефициаров распределили по двум новым небольшим домам семейного типа, говорится в сообщении Минздрава Грузии.Два новых дома семейного типа, предназначенных для детей с ограниченными возможностями, открыли замминистра здравоохранения Тамар Габуния и посол США в Грузии Келли Дегнан.Строительство домов семейного типа осуществилось в рамках сотрудничества правительства Грузии и США. В рамках программы гуманитарной помощи Департамента обороны США в Грузии в целом построили три дома семейного типа и передали Агентству госопеки и жертв трефикинга, помощи пострадавших.Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. Помимо этого, в этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей.Напомним, что Минздрав Грузии осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов. В 2021 году при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров, закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори. Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которых переведены дети детского дома Коджори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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дети, общество, тбилиси, грузия, новости
дети, общество, тбилиси, грузия, новости
Тбилисский дом малюток прекратил работу
Минздрав страны осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский дом малюток официально прекратил работу, а его бенефициаров распределили по двум новым небольшим домам семейного типа, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
Два новых дома семейного типа, предназначенных для детей с ограниченными возможностями, открыли замминистра здравоохранения Тамар Габуния и посол США в Грузии Келли Дегнан.
Строительство домов семейного типа осуществилось в рамках сотрудничества правительства Грузии и США. В рамках программы гуманитарной помощи Департамента обороны США в Грузии в целом построили три дома семейного типа и передали Агентству госопеки и жертв трефикинга, помощи пострадавших.
Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. Помимо этого, в этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей.
Напомним, что Минздрав Грузии осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов. В 2021 году при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров, закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори. Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которых переведены дети детского дома Коджори.