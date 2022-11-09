https://sputnik-georgia.ru/20221109/tbilisskiy-dom-malyutok-prekratil-rabotu-272060873.html

Тбилисский дом малюток прекратил работу

Тбилисский дом малюток прекратил работу

Минздрав страны осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский дом малюток официально прекратил работу, а его бенефициаров распределили по двум новым небольшим домам семейного типа, говорится в сообщении Минздрава Грузии.Два новых дома семейного типа, предназначенных для детей с ограниченными возможностями, открыли замминистра здравоохранения Тамар Габуния и посол США в Грузии Келли Дегнан.Строительство домов семейного типа осуществилось в рамках сотрудничества правительства Грузии и США. В рамках программы гуманитарной помощи Департамента обороны США в Грузии в целом построили три дома семейного типа и передали Агентству госопеки и жертв трефикинга, помощи пострадавших.Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. Помимо этого, в этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей.Напомним, что Минздрав Грузии осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов. В 2021 году при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров, закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори. Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которых переведены дети детского дома Коджори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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