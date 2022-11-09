https://sputnik-georgia.ru/20221109/transnatsionalnoe-prestuplenie-v-tbilisi-obyskali-ofis-biznes-partnera-kezerashvili-272058310.html
Транснациональное преступление: в Тбилиси обыскали офис бизнес-партнера Кезерашвили
Транснациональное преступление: в Тбилиси обыскали офис бизнес-партнера Кезерашвили
Сегодня стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T19:19+0400
2022-11-09T19:19+0400
2022-11-09T19:19+0400
грузия
новости
происшествия
давид кезерашвили
ираклий гарибашвили
михаил саакашвили
тбилиси
германия
израиль
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb28337cca430815fdd7bbdec40e1c7.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Офис бизнес-партнера экс-министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили обыскали в рамках расследования транснационального преступления в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Мгеладзе также является директором зарегистрированной на островах Вирджинии SOBBIA HOLDINGS CORPORATION, офшорные активы которой, по данным Panama Papers, принадлежат Кезерашвили.Имя Иосифа Мгеладзе также фигурирует в отчете НПО "Международная прозрачность" за 2013 год, где подчеркивается роль Мгеладзе как директора компаний в офшорных компаниях, связанных с Кезерашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Кезерашвили стоит за крупной сетью мошенничества через колл-центры. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц. Теперь он находится во внутригосударственном розыске.Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом.Дело о т.н. колл-центрахВ среду, 9 ноября, стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран, которая прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и в Грузии.По данным следствия, транснациональная организованная преступная группа основала компании в разных странах, в том числе в Грузии, и организовала на их базе т.н. колл-центры. С помощью этих т.н. колл-центров злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС, в том числе Германии.Следственные мероприятия были проведены на десятках локаций в Грузии. В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и около 300 сотрудников правоохранительных органов Грузии.Обыски были проведены в пяти т.н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.На первом этапе уголовное преследование начато в разных странах в отношении определенной части организаторов преступления. В Грузии задержан один из организаторов преступной группы с целью его дальнейшей экстрадиции.В ведомстве напомнили, что в результате сотрудничества с немецкими коллегами, прокуратура Грузии начала уголовное преследование по аналогичным преступлениям в отношении 36 физических и двух юридических лиц, участвовавших в деятельности т.н. колл-центров.И в этом случае расследование продолжится при активном сотрудничестве с немецкой стороной, а также с компетентными органами стран, участвующих в международной следственной группе, с целью разоблачения других лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы, отметили в прокуратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
германия
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c8a4032dc0e9f5a076f220365ea87f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси, германия, израиль, интерпол
грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси, германия, израиль, интерпол
Транснациональное преступление: в Тбилиси обыскали офис бизнес-партнера Кезерашвили
Сегодня стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Офис бизнес-партнера экс-министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили обыскали в рамках расследования транснационального преступления в Тбилиси, сообщает
телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, обыск состоялся в офисе бизнесмена Иосифа Мгеладзе, который расположен в здание "Axis Towers" в районе Ваке. Мгеладзе является бизнес-партнером Кезерашвили. Он уже много лет управляет связанными с семьей Кезерашвили компаниями.
Мгеладзе также является директором зарегистрированной на островах Вирджинии SOBBIA HOLDINGS CORPORATION, офшорные активы которой, по данным Panama Papers, принадлежат Кезерашвили.
Имя Иосифа Мгеладзе также фигурирует в отчете НПО "Международная прозрачность" за 2013 год, где подчеркивается роль Мгеладзе как директора компаний в офшорных компаниях, связанных с Кезерашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Кезерашвили стоит за крупной сетью мошенничества через колл-центры. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц. Теперь он находится во внутригосударственном розыске.
Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом.
Дело о т.н. колл-центрах
В среду, 9 ноября, стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран, которая прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и в Грузии.
По данным следствия, транснациональная организованная преступная группа основала компании в разных странах, в том числе в Грузии, и организовала на их базе т.н. колл-центры. С помощью этих т.н. колл-центров злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС, в том числе Германии.
Для работы т.н. колл-центрах участники преступной группы создали электронные торговые платформы под сотнями торговых марок, которые обеспечивали размещение средств, полученных от потребителей обманным путем, на банковские счета фиктивных предприятий.
Следственные мероприятия были проведены на десятках локаций в Грузии. В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и около 300 сотрудников правоохранительных органов Грузии.
Обыски были проведены в пяти т.н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.
Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.
На первом этапе уголовное преследование начато в разных странах в отношении определенной части организаторов преступления. В Грузии задержан один из организаторов преступной группы с целью его дальнейшей экстрадиции.
В ведомстве напомнили, что в результате сотрудничества с немецкими коллегами, прокуратура Грузии начала уголовное преследование по аналогичным преступлениям в отношении 36 физических и двух юридических лиц, участвовавших в деятельности т.н. колл-центров.
И в этом случае расследование продолжится при активном сотрудничестве с немецкой стороной, а также с компетентными органами стран, участвующих в международной следственной группе, с целью разоблачения других лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы, отметили в прокуратуре.