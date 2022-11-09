https://sputnik-georgia.ru/20221109/transnatsionalnoe-prestuplenie-v-tbilisi-obyskali-ofis-biznes-partnera-kezerashvili-272058310.html

Транснациональное преступление: в Тбилиси обыскали офис бизнес-партнера Кезерашвили

Транснациональное преступление: в Тбилиси обыскали офис бизнес-партнера Кезерашвили

Сегодня стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T19:19+0400

2022-11-09T19:19+0400

2022-11-09T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Офис бизнес-партнера экс-министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили обыскали в рамках расследования транснационального преступления в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Мгеладзе также является директором зарегистрированной на островах Вирджинии SOBBIA HOLDINGS CORPORATION, офшорные активы которой, по данным Panama Papers, принадлежат Кезерашвили.Имя Иосифа Мгеладзе также фигурирует в отчете НПО "Международная прозрачность" за 2013 год, где подчеркивается роль Мгеладзе как директора компаний в офшорных компаниях, связанных с Кезерашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Кезерашвили стоит за крупной сетью мошенничества через колл-центры. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц. Теперь он находится во внутригосударственном розыске.Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом.Дело о т.н. колл-центрахВ среду, 9 ноября, стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран, которая прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и в Грузии.По данным следствия, транснациональная организованная преступная группа основала компании в разных странах, в том числе в Грузии, и организовала на их базе т.н. колл-центры. С помощью этих т.н. колл-центров злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС, в том числе Германии.Следственные мероприятия были проведены на десятках локаций в Грузии. В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и около 300 сотрудников правоохранительных органов Грузии.Обыски были проведены в пяти т.н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.На первом этапе уголовное преследование начато в разных странах в отношении определенной части организаторов преступления. В Грузии задержан один из организаторов преступной группы с целью его дальнейшей экстрадиции.В ведомстве напомнили, что в результате сотрудничества с немецкими коллегами, прокуратура Грузии начала уголовное преследование по аналогичным преступлениям в отношении 36 физических и двух юридических лиц, участвовавших в деятельности т.н. колл-центров.И в этом случае расследование продолжится при активном сотрудничестве с немецкой стороной, а также с компетентными органами стран, участвующих в международной следственной группе, с целью разоблачения других лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы, отметили в прокуратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси, германия, израиль, интерпол