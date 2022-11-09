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В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО
В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО
Точную причину пожара установит экспертиза 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T22:27+0400
2022-11-09T22:27+0400
2022-11-09T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Деревянная мечеть сгорела в результате пожара в селе Горгадзе Кобулетского района, пострадавших нет, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".По данным СМИ, пожар начался в здании в среду утром, примерно в 08:15. В это время мечети никого не было."Приехала пожарная команда. Но это была деревянная мечеть, и она легко загорелась. Это была действующая мечеть, но в это время в здании никого не было", — сказал представитель местной мэрии Нодар Кахидзе.Точную причину пожара установит экспертиза. Сведений о том, имела ли мечеть статус памятника, в селе нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, аджария
В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО
22:27 09.11.2022 (обновлено: 22:29 09.11.2022)
Точную причину пожара установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Деревянная мечеть сгорела в результате пожара в селе Горгадзе Кобулетского района, пострадавших нет, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби
".
По данным СМИ, пожар начался в здании в среду утром, примерно в 08:15. В это время мечети никого не было.
"Приехала пожарная команда. Но это была деревянная мечеть, и она легко загорелась. Это была действующая мечеть, но в это время в здании никого не было", — сказал представитель местной мэрии Нодар Кахидзе.
Точную причину пожара установит экспертиза. Сведений о том, имела ли мечеть статус памятника, в селе нет.