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В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО
В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО
Точную причину пожара установит экспертиза 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Деревянная мечеть сгорела в результате пожара в селе Горгадзе Кобулетского района, пострадавших нет, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".По данным СМИ, пожар начался в здании в среду утром, примерно в 08:15. В это время мечети никого не было."Приехала пожарная команда. Но это была деревянная мечеть, и она легко загорелась. Это была действующая мечеть, но в это время в здании никого не было", — сказал представитель местной мэрии Нодар Кахидзе.Точную причину пожара установит экспертиза. Сведений о том, имела ли мечеть статус памятника, в селе нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, аджария

В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО

22:27 09.11.2022 (обновлено: 22:29 09.11.2022)
© Sputnik / Vladimir Umikashvili Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года
Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Точную причину пожара установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Деревянная мечеть сгорела в результате пожара в селе Горгадзе Кобулетского района, пострадавших нет, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".
По данным СМИ, пожар начался в здании в среду утром, примерно в 08:15. В это время мечети никого не было.
"Приехала пожарная команда. Но это была деревянная мечеть, и она легко загорелась. Это была действующая мечеть, но в это время в здании никого не было", — сказал представитель местной мэрии Нодар Кахидзе.
Точную причину пожара установит экспертиза. Сведений о том, имела ли мечеть статус памятника, в селе нет.
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