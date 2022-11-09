https://sputnik-georgia.ru/20221109/v-adzharii-sgorela-mechet---foto-272063312.html

В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО

В Аджарии сгорела мечеть - ФОТО

Точную причину пожара установит экспертиза 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Деревянная мечеть сгорела в результате пожара в селе Горгадзе Кобулетского района, пострадавших нет, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".По данным СМИ, пожар начался в здании в среду утром, примерно в 08:15. В это время мечети никого не было."Приехала пожарная команда. Но это была деревянная мечеть, и она легко загорелась. Это была действующая мечеть, но в это время в здании никого не было", — сказал представитель местной мэрии Нодар Кахидзе.Точную причину пожара установит экспертиза. Сведений о том, имела ли мечеть статус памятника, в селе нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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