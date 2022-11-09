https://sputnik-georgia.ru/20221109/v-gruzii-vladelets-izvestnoy-kompanii-obokral-klientov-na-bolee-200-tys-i-skrylsya-272051007.html

В Грузии владелец известной компании обокрал клиентов на более $200 тыс. и скрылся

В Грузии владелец известной компании обокрал клиентов на более $200 тыс. и скрылся

Расследование продолжается в интенсивном режиме - к следственным органам почти ежедневно обращаются новые пострадавшие 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T16:23+0400

2022-11-09T16:23+0400

2022-11-09T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Обвиняемый в мошенничестве владелец известной в Грузии компании по производству мебели "Меладзе" Важа Меладзе объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.Меладзе обвиняется в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества. По указанному уголовному делу обвинения также предъявлены двум лицам, в том числе супруге Важи Меладзе.По данным следствия, изначально было известно, что обвиняемый вместе с женой и еще одним сообщником присвоили 473 252 лари (более 172 тысяч долларов), принадлежащие 26 гражданам, с условием изготовления для них желаемой мебели.Несмотря на запрет, обвиняемый скрылся от следствия. Исходя из этого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.Тбилисской городской удовлетворил ходатайство прокуратуры, мера пресечения - залог, была изменена на заключение, и обвиняемый был объявлен в розыск.Изначально обвинения были предъявлены 25 июня 2022 года по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере" (три эпизода), а также по факту "мошенничество, повлекшее существенный ущерб".Однако после предъявления обвинения к следственному органу обратились еще десятки пострадавших по факту совершения аналогичного преступления в их адрес.С учетом новых обстоятельств, 25 октября предъявленные Меладзе обвинения были уточнены. Теперь его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору" (20 эпизодов), а также по факту "мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего существенный ущерб" (6 эпизодов).Кроме того, в том случае если подтвердится, что обвиняемый незаконно пересек границу Грузии, его обвинения в указанной части будет ужесточены и ему будут дополнительно предъявлены обвинения по соответствующей статье.Что касается остальных двух фигурантов дела, обвинения им были предъявлены 31 октября 2022 года. По данным следствия, жена Меладзе непосредственно была включена в мошенническую схему, была основателем компании "Меладзе", лично принимала участие в управлении предприятия и по ее указаниям распоряжались деньгами пострадавших.Поскольку она также уклонялась от явки в следственный орган, пересекла границу Грузии и скрывается, на основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в ее отношении.Что касается второго обвиняемого, то суд избрал залог в размере 15 тысяч лари (более 5,4 тысячи долларов) в качестве меры пресечения.Расследование продолжается в интенсивном режиме - к следственным органам почти ежедневно обращаются новые пострадавшие. К этому времени в деле фигурируют 47 пострадавших и общий размер нанесенного ущерба составляет 719 408 лари (более 261,6 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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