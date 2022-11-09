https://sputnik-georgia.ru/20221109/v-gruzii-vladelets-izvestnoy-kompanii-obokral-klientov-na-bolee-200-tys-i-skrylsya-272051007.html
В Грузии владелец известной компании обокрал клиентов на более $200 тыс. и скрылся
В Грузии владелец известной компании обокрал клиентов на более $200 тыс. и скрылся
Расследование продолжается в интенсивном режиме - к следственным органам почти ежедневно обращаются новые пострадавшие 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T16:23+0400
2022-11-09T16:23+0400
2022-11-09T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Обвиняемый в мошенничестве владелец известной в Грузии компании по производству мебели "Меладзе" Важа Меладзе объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.Меладзе обвиняется в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества. По указанному уголовному делу обвинения также предъявлены двум лицам, в том числе супруге Важи Меладзе.По данным следствия, изначально было известно, что обвиняемый вместе с женой и еще одним сообщником присвоили 473 252 лари (более 172 тысяч долларов), принадлежащие 26 гражданам, с условием изготовления для них желаемой мебели.Несмотря на запрет, обвиняемый скрылся от следствия. Исходя из этого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.Тбилисской городской удовлетворил ходатайство прокуратуры, мера пресечения - залог, была изменена на заключение, и обвиняемый был объявлен в розыск.Изначально обвинения были предъявлены 25 июня 2022 года по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере" (три эпизода), а также по факту "мошенничество, повлекшее существенный ущерб".Однако после предъявления обвинения к следственному органу обратились еще десятки пострадавших по факту совершения аналогичного преступления в их адрес.С учетом новых обстоятельств, 25 октября предъявленные Меладзе обвинения были уточнены. Теперь его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору" (20 эпизодов), а также по факту "мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего существенный ущерб" (6 эпизодов).Кроме того, в том случае если подтвердится, что обвиняемый незаконно пересек границу Грузии, его обвинения в указанной части будет ужесточены и ему будут дополнительно предъявлены обвинения по соответствующей статье.Что касается остальных двух фигурантов дела, обвинения им были предъявлены 31 октября 2022 года. По данным следствия, жена Меладзе непосредственно была включена в мошенническую схему, была основателем компании "Меладзе", лично принимала участие в управлении предприятия и по ее указаниям распоряжались деньгами пострадавших.Поскольку она также уклонялась от явки в следственный орган, пересекла границу Грузии и скрывается, на основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в ее отношении.Что касается второго обвиняемого, то суд избрал залог в размере 15 тысяч лари (более 5,4 тысячи долларов) в качестве меры пресечения.Расследование продолжается в интенсивном режиме - к следственным органам почти ежедневно обращаются новые пострадавшие. К этому времени в деле фигурируют 47 пострадавших и общий размер нанесенного ущерба составляет 719 408 лари (более 261,6 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, прокуратура тбилиси, происшествия, грузия, тбилиси, новости, тбилисский городской суд
прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, прокуратура тбилиси, происшествия, грузия, тбилиси, новости, тбилисский городской суд
В Грузии владелец известной компании обокрал клиентов на более $200 тыс. и скрылся
Расследование продолжается в интенсивном режиме - к следственным органам почти ежедневно обращаются новые пострадавшие
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Обвиняемый в мошенничестве владелец известной в Грузии компании по производству мебели "Меладзе" Важа Меладзе объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте
Генеральной прокуратуры.
Меладзе обвиняется в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества. По указанному уголовному делу обвинения также предъявлены двум лицам, в том числе супруге Важи Меладзе.
По данным следствия, изначально было известно, что обвиняемый вместе с женой и еще одним сообщником присвоили 473 252 лари (более 172 тысяч долларов), принадлежащие 26 гражданам, с условием изготовления для них желаемой мебели.
После того, как прокуратура предъявила обвинения Меладзе, суд избрал залог в размере 7 тысяч лари (более 2,5 тысячи долларов) в качестве меры пресечения. Кроме того, до принятия окончательного решения по делу, его обязали сдать паспорт следственным органам и запретили пересекать госграницу Грузии без согласия прокуратуры или следователя.
Несмотря на запрет, обвиняемый скрылся от следствия. Исходя из этого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.
Тбилисской городской удовлетворил ходатайство прокуратуры, мера пресечения - залог, была изменена на заключение, и обвиняемый был объявлен в розыск.
Изначально обвинения были предъявлены 25 июня 2022 года по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере" (три эпизода), а также по факту "мошенничество, повлекшее существенный ущерб".
Однако после предъявления обвинения к следственному органу обратились еще десятки пострадавших по факту совершения аналогичного преступления в их адрес.
С учетом новых обстоятельств, 25 октября предъявленные Меладзе обвинения были уточнены. Теперь его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору" (20 эпизодов), а также по факту "мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего существенный ущерб" (6 эпизодов).
Кроме того, в том случае если подтвердится, что обвиняемый незаконно пересек границу Грузии, его обвинения в указанной части будет ужесточены и ему будут дополнительно предъявлены обвинения по соответствующей статье.
Что касается остальных двух фигурантов дела, обвинения им были предъявлены 31 октября 2022 года. По данным следствия, жена Меладзе непосредственно была включена в мошенническую схему, была основателем компании "Меладзе", лично принимала участие в управлении предприятия и по ее указаниям распоряжались деньгами пострадавших.
Поскольку она также уклонялась от явки в следственный орган, пересекла границу Грузии и скрывается, на основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в ее отношении.
Что касается второго обвиняемого, то суд избрал залог в размере 15 тысяч лари (более 5,4 тысячи долларов) в качестве меры пресечения.
Расследование продолжается в интенсивном режиме - к следственным органам почти ежедневно обращаются новые пострадавшие. К этому времени в деле фигурируют 47 пострадавших и общий размер нанесенного ущерба составляет 719 408 лари (более 261,6 тысячи долларов).