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В центре Тбилиси появится еще одно место отдыха

В центре Тбилиси появится еще одно место отдыха

Стоимость строительных работ нового рекреационного пространства составит 250 тысяч лари 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T14:14+0400

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грузия

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общество

каха каладзе

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дворец спорта

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинская столица пополнится еще одним местом отдыха – новое рекреационное пространство появится в Сабурталинском районе столицы, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.По словам Каладзе, на территории, прилегающей ко Дворцу спорта, мэрия Тбилиси путем обмена земельными участками вернула 1,7 тысячи квадратных метров земли, принадлежащих частному лицу. Как отметил градоначальник, обустройство рекреационных пространств является важным направлением для мэрии. "Вы знаете, как неправильно застроена территория Дворца спорта, какие там проблемы, в первую очередь для местных жителей. В результате неправильного урбанистического развития есть нехватка рекреационных пространств. Мы максимально стараемся, где возможно, найти пространства для маленьких проектов", – отметил Каладзе.По словам Каладзе, будет сделано все для того, чтобы у местных жителей была возможность расслабиться и отдохнуть.Стоимость строительных работ нового рекреационного пространства составит 250 тысяч лари (91,7 тысячи долларов).На территории появится пешеходная тропинка, системы орошения и освещения, скамейки, мусорные баки, фонтан питьевой воды. Помимо этого, будут проведены все нужные работы для озеленения территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, дворец спорта