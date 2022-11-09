https://sputnik-georgia.ru/20221109/vlasti-ne-budut-peresmatrivat-snizhenie-barera-dlya-partiy-v-blizhayshee-vremya-272063995.html

Власти Грузии не будут пересматривать барьер для партий в ближайшее время

Власти Грузии не будут пересматривать барьер для партий в ближайшее время

По Конституции, парламентские выборы 2024 года должны пройти полностью по пропорциональной системе с проходным барьером в 5% 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T23:24+0400

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грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Власти Грузии не собираются обсуждать в 2023 году вопрос снижения проходного барьера для партий на парламентских выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.По Конституции, парламентские выборы 2024 года должны пройти полностью по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%По его словам, "Грузинская мечта" хочет видеть больше партий в парламенте, а не ограничивать его двумя политическими субъектами. "Но это один интерес, а второй – не создавать серьезной угрозы стабильности. И мы должны найти баланс между первым и вторым", - сказал Кобахидзе.По его словам, при низком барьере, если ни одна из партий не получит абсолютного большинства, есть риск политического кризиса, так как многопартийная система может стать угрозой для существования стабильного правительства."Если мы введем страну в такой кризис, а такой риск очень высок в поляризованной среде, цена этого будет очень высокой. Мы должны взвесить все факты, посмотреть на развитие событий в будущем году, и в 2024-м, и после примем решение", - сказал Кобахидзе.На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у двух партий – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". При этом победившая на выборах 2024 года партия сможет не только сформировать правительство, но и повлиять на выбор президента Грузии, которого с 2024 года в стране будет избирать собрание выборщиков, в которое, помимо парламентариев, войдут представители местной власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение