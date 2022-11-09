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Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии
Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии
Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T18:46+0400
2022-11-09T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, данный вопрос был обсужден на заседании правительства страны.Изменение входит в законопроект Грузии "О лекарстве и фармацевтической деятельности". В рамках новшества государство установит тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. Это является широко распространяемой практикой в мире, отметили в правительстве страны.На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Нужно отметить, что по инициативе правительства с марта 2022 года грузинский фармрынок открылся для Турции. Данное новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате, ежегодно на покупке лекарств граждане могут сэкономить около 200 миллионов лари.По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, с внедрением референтных цен усилится и мониторинг исполнения новшества. В законопроект входит и ужесточение, которое предусматривает санкции разного типа."Санкции в первом случае предусматривают предупреждение, в случае повторного нарушения штраф в размере от 5 тысяч (1,8 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (16,5 тысячи долларов). Это касается как аптек розничной сети, так и дистрибьюторов и оптовиков", - сказал Азарашвили на брифинге.Так, аптеки будут обязаны предоставлять информацию в онлайн-режиме. А у Минздрава будет доступ к их базам, что позволит специалистам ведомства следить за их ценами на лекарства.Напомним, что в ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, минздрав, минздрав грузии, турция, экономика, зураб азарашвили
новости, грузия, минздрав, минздрав грузии, турция, экономика, зураб азарашвили

Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии

18:46 09.11.2022
© Pixabay / PexelsЛекарства и медикаменты
Лекарства и медикаменты - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2022
© Pixabay / Pexels
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Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, данный вопрос был обсужден на заседании правительства страны.
Изменение входит в законопроект Грузии "О лекарстве и фармацевтической деятельности". В рамках новшества государство установит тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. Это является широко распространяемой практикой в мире, отметили в правительстве страны.
Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка. По предварительным расчетам, в результате новшества цены на лекарства сократятся на 40%.
На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.
Нужно отметить, что по инициативе правительства с марта 2022 года грузинский фармрынок открылся для Турции. Данное новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате, ежегодно на покупке лекарств граждане могут сэкономить около 200 миллионов лари.
По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, с внедрением референтных цен усилится и мониторинг исполнения новшества. В законопроект входит и ужесточение, которое предусматривает санкции разного типа.
© Ministry of Defence of GeorgiaЗураб Азарашвили
Зураб Азарашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2022
Зураб Азарашвили
© Ministry of Defence of Georgia
"Санкции в первом случае предусматривают предупреждение, в случае повторного нарушения штраф в размере от 5 тысяч (1,8 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (16,5 тысячи долларов). Это касается как аптек розничной сети, так и дистрибьюторов и оптовиков", - сказал Азарашвили на брифинге.
Так, аптеки будут обязаны предоставлять информацию в онлайн-режиме. А у Минздрава будет доступ к их базам, что позволит специалистам ведомства следить за их ценами на лекарства.
Напомним, что в ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.
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