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Авария на магистральном водопроводе оставила тбилисцев без воды
Авария на магистральном водопроводе оставила тбилисцев без воды
Авария произошла в 01:00 ночью на территории, прилегающей к 16-му километру аллеи Агмашенебели 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T11:10+0400
2022-11-10T11:10+0400
2022-11-10T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Авария произошла поздно ночью на центральном магистральном водопроводе, на территории, прилегающей к 16-му километру аллеи Агмашенебели, из-за чего большая часть жителей Тбилиси осталась без воды.Как заявляют в Georgian Water and Power, чтобы восстановить поврежденный в 01:00 ночи водопровод, технические группы компании работали в течение всей ночи. Подача воды к этому времени частично возобновлена.Для полного восстановления подачи воды сотрудники компании продолжают проводить сложные технические работы, отметили в GWP.Без воды остались и жители поселения Вашлиджвари и Дигомского массива.Для того, чтобы остановить большой поток воды на месте аварии, были перекрыты регулирующие засовы, проведены очистительные работы на дороге, после чего техгруппы компании начали работу над восстановлением поврежденного магистрального водопровода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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georgian water and power, тбилиси, новости, грузия, общество, вода
Авария на магистральном водопроводе оставила тбилисцев без воды
11:10 10.11.2022 (обновлено: 11:29 10.11.2022)
Авария произошла в 01:00 ночью на территории, прилегающей к 16-му километру аллеи Агмашенебели
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Авария произошла поздно ночью на центральном магистральном водопроводе, на территории, прилегающей к 16-му километру аллеи Агмашенебели, из-за чего большая часть жителей Тбилиси осталась без воды.
Как заявляют в Georgian Water and Power, чтобы восстановить поврежденный в 01:00 ночи водопровод, технические группы компании работали в течение всей ночи. Подача воды к этому времени частично возобновлена.
Для полного восстановления подачи воды сотрудники компании продолжают проводить сложные технические работы, отметили в GWP.
До 15:00 часов 10 ноября воду не будут получать жители района Ваке-Сабуртало: проспектов Важа-Пшавела, Казбеги, Чавчавадзе, улиц Нуцубидзе, Гегечкори, Бараташвили, Делиси, Чиковани, Ониашвили, Кавтарадзе, Асатиани, Жгенти, Миндели, Маргиани, Чолокашвили и других улиц.
Без воды остались и жители поселения Вашлиджвари и Дигомского массива.
Для того, чтобы остановить большой поток воды на месте аварии, были перекрыты регулирующие засовы, проведены очистительные работы на дороге, после чего техгруппы компании начали работу над восстановлением поврежденного магистрального водопровода.