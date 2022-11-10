https://sputnik-georgia.ru/20221110/bolee-desyati-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza--272059344.html

Более десяти тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Более десяти тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Это произойдет из-за включения нового газопровода в единую систему газоснабжения 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T07:32+0400

2022-11-10T07:32+0400

2022-11-10T09:18+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24831/92/248319293_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_56338782a35523d3478bbb0f3ef4cf7f.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. До 11 тысяч жителей района Исани в Тбилиси останутся без "голубого" топлива почти на 12 часов, говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy.По информации компании, газ отключат с 22:00 10 ноября до 10:00 11 ноября из-за включения нового газопровода в единую систему газоснабжения.Отключение коснется жителей многоэтажных жилых и частных домов, коммерческих и гражданских объектов на улицах Мевеле, Цуладзе, Дидгори, Додашвили, Сахалхо, Кеда, Комуна, Габриэля Салоси, Ростомашвили, Чохели, Баладани, Малхазова, Гударехи, Русудани, Наргизи, Цихисдзири, Кеда, Лерцми, проспекта Кетеван Цамебули, Стефане Чрелашвили и Чолокашвили.Также подача газа будет временно прекращена Тбилисскому гуманитарному университету, Комплексному спортивному центру Исани-Самгори, а также находящимся на территории АЗС детсадов, ресторанов, зданию полиции, плавательному бассейну "Олимпик", а также медучреждениям и аптекам.Подача газа восстановится в период с 10:00 до 21:00 11 ноября. Новый газопровод значительно улучшит безопасное и беспрепятственное газоснабжение столицы, отмечают в Tbilisi Energy.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, газ