https://sputnik-georgia.ru/20221110/deputaty-evroparlamenta-priznali-ivanishvili-geniem--kobakhidze-272071091.html

Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе

Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе

Правящая партия и политическая сила в целом полностью самодостаточны в финансовом плане, заявил председатель партии 10.11.2022, Sputnik Грузия

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грузинская мечта

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

новости

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политика

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не финансируется и не нуждается в финансировании от ее основателя, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Ранее комитет по внешним связям Европарламента принял отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками. В них больше не говорится о введении санкций против Иванишвили, но рекомендуется путем реформ решить вопрос "чрезмерного влияния" личных интересов, особенно Иванишвили, в разных сферах политической, экономической и общественной жизни Грузии.Как отметил Кобахидзе, правящая партия в финансовом плане полностью самодостаточна."У нас достаточно частного финансирования в виде пожертвований как в период выборов, так и после... Вполне достаточно для финансирования как выборов, так и текущих расходов", - отметил Кобахидзе.По его словам, если и бывает телефонная коммуникация с Иванишвили, то назвать ее "олигархическим вмешательством и влиянием просто смешно"."Бидзина Иванишвили должен благодарить каждого из этих одиозных депутатов Европарламента за то, что он был признан гением. Человек, который раз в месяц или в три месяца раз звонит премьеру или председателю партии и с помощью телефонных звонков контролирует и управляет всем государством… Это просто смешно", - резюмировал Кобахидзе.Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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