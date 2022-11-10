https://sputnik-georgia.ru/20221110/deputaty-evroparlamenta-priznali-ivanishvili-geniem--kobakhidze-272071091.html
Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе
Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе
Правящая партия и политическая сила в целом полностью самодостаточны в финансовом плане, заявил председатель партии 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T12:53+0400
2022-11-10T12:53+0400
2022-11-10T13:34+0400
грузинская мечта
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
новости
грузия
политика
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не финансируется и не нуждается в финансировании от ее основателя, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Ранее комитет по внешним связям Европарламента принял отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками. В них больше не говорится о введении санкций против Иванишвили, но рекомендуется путем реформ решить вопрос "чрезмерного влияния" личных интересов, особенно Иванишвили, в разных сферах политической, экономической и общественной жизни Грузии.Как отметил Кобахидзе, правящая партия в финансовом плане полностью самодостаточна."У нас достаточно частного финансирования в виде пожертвований как в период выборов, так и после... Вполне достаточно для финансирования как выборов, так и текущих расходов", - отметил Кобахидзе.По его словам, если и бывает телефонная коммуникация с Иванишвили, то назвать ее "олигархическим вмешательством и влиянием просто смешно"."Бидзина Иванишвили должен благодарить каждого из этих одиозных депутатов Европарламента за то, что он был признан гением. Человек, который раз в месяц или в три месяца раз звонит премьеру или председателю партии и с помощью телефонных звонков контролирует и управляет всем государством… Это просто смешно", - резюмировал Кобахидзе.Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинская мечта, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, новости, грузия, политика
грузинская мечта, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, новости, грузия, политика
Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе
12:53 10.11.2022 (обновлено: 13:34 10.11.2022)
Правящая партия и политическая сила в целом полностью самодостаточны в финансовом плане, заявил председатель партии
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не финансируется и не нуждается в финансировании от ее основателя, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Ранее комитет по внешним связям Европарламента принял отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками. В них больше не говорится о введении санкций против Иванишвили, но рекомендуется путем реформ решить вопрос "чрезмерного влияния" личных интересов, особенно Иванишвили, в разных сферах политической, экономической и общественной жизни Грузии.
"Он не финансировал ни на 1 тетри ни партию, ни какого-либо политика или другого субъекта... Мы не получаем и нам и не нужны финансовые ресурсы. Исходя из этого, непонятно, что может подразумеваться под этим влиянием", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Как отметил Кобахидзе, правящая партия в финансовом плане полностью самодостаточна.
"У нас достаточно частного финансирования в виде пожертвований как в период выборов, так и после... Вполне достаточно для финансирования как выборов, так и текущих расходов", - отметил Кобахидзе.
По его словам, если и бывает телефонная коммуникация с Иванишвили, то назвать ее "олигархическим вмешательством и влиянием просто смешно".
"Бидзина Иванишвили должен благодарить каждого из этих одиозных депутатов Европарламента за то, что он был признан гением. Человек, который раз в месяц или в три месяца раз звонит премьеру или председателю партии и с помощью телефонных звонков контролирует и управляет всем государством… Это просто смешно", - резюмировал Кобахидзе.
Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.