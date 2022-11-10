https://sputnik-georgia.ru/20221110/dokhody-ot-televizionnoy-i-radioreklamy-v-gruzii-snizilis-272069883.html

Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии снизились

Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии снизились

Падение доходов, предположительно, связано с запретом рекламы азартных игр, вступившем в силу с 1 марта 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T12:32+0400

2022-11-10T12:32+0400

2022-11-10T12:32+0400

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Доходы теле- и радиоканалов в третьем квартале 2022 года составили 16,3 миллиона лари, что на 9,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям страны.Из общего дохода теле- и радиоканалов на прямую рекламу приходится 70,8%, еще 17% – доля спонсорских вложений. При этом доход телеканалов от рекламы за отчетный период составил 15 миллионов лари, а радиокомпаний – 1,4 миллиона лари.Из телеканалов на первом месте в третьем квартале 2022 года по доходу от рекламы находится телекомпания "Имеди" с доходом в 4,9 миллиона лари, на втором – телеканал "Мтавари архи" с 2,1 миллиона лари, замыкает тройку лидеров по доходам – "Медиа холдинг" (бывшее "Рустави 2") с доходом 1,5 миллиона лари.Среди радиокомпаний по доходам лидирует "Фортуна", получившая во втором квартале 740 тысяч лари от рекламы, на втором месте – радио "Имеди", доход которой составил 126 тысяч лари. Замыкает тройку лидеров – радио "Палитра" с 89 тысячами лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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национальная комиссия по коммуникациям грузии, грузия, новости, реклама, радио