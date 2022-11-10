https://sputnik-georgia.ru/20221110/dudakov-rasskazal-chem-dempartiya-ssha-otvetit-na-svoe-porazhenie-na-vyborakh-272065422.html

Дудаков рассказал, чем Демпартия США ответит на свое поражение на выборах

Дудаков рассказал, чем Демпартия США ответит на свое поражение на выборах

Внутренний раскол в США скоро может вылиться в открытый конфликт и даже в гражданскую войну 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T09:44+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков.Зачем американские СМИ снова обратились к теме российского вмешательства в выборы? Изменится ли политика Соединенных Штатов после победы республиканцев? Какое событие может подтолкнуть США к разгоранию внутреннего кризиса?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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