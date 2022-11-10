https://sputnik-georgia.ru/20221110/gruzinskie-moryaki-smogut-plavat-na-korablyakh-pod-flagom-niderlandov-272097420.html

Грузинские моряки смогут плавать на кораблях под флагом Нидерландов

Грузинские моряки смогут плавать на кораблях под флагом Нидерландов

Грузинские моряки могут быть трудоустроены на торговый флот 73 государств, среди которых 20 стран-членов ЕС 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия и Нидерланды подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, что даст возможность грузинским морякам плавать на судах под нидерландским флагом, сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.По его словам, главной задачей агентства является развитие тесных связей в области морской безопасности, охраны и защиты морской среды.Королевство Нидерландов — ведущее морское государство, и под его флагом ходит один из крупнейших в мире флотов.Грузинские моряки могут быть трудоустроены на торговый флот 73 государств, среди которых 20 стран-членов ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, в мире, экономика, нидерланды, агентство морского транспорта, трудоустройство