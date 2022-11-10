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Грузинские моряки смогут плавать на кораблях под флагом Нидерландов
Грузинские моряки смогут плавать на кораблях под флагом Нидерландов
Грузинские моряки могут быть трудоустроены на торговый флот 73 государств, среди которых 20 стран-членов ЕС 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T23:43+0400
2022-11-10T23:43+0400
2022-11-10T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия и Нидерланды подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, что даст возможность грузинским морякам плавать на судах под нидерландским флагом, сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.По его словам, главной задачей агентства является развитие тесных связей в области морской безопасности, охраны и защиты морской среды.Королевство Нидерландов — ведущее морское государство, и под его флагом ходит один из крупнейших в мире флотов.Грузинские моряки могут быть трудоустроены на торговый флот 73 государств, среди которых 20 стран-членов ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, экономика, нидерланды, агентство морского транспорта, трудоустройство
грузия, новости, в мире, экономика, нидерланды, агентство морского транспорта, трудоустройство
Грузинские моряки смогут плавать на кораблях под флагом Нидерландов
Грузинские моряки могут быть трудоустроены на торговый флот 73 государств, среди которых 20 стран-членов ЕС
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия и Нидерланды подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, что даст возможность грузинским морякам плавать на судах под нидерландским флагом, сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.
"Я надеюсь, что этот меморандум станет началом динамичных морских отношений между Нидерландами и Грузией. Уверяю вас, что морское сообщество Грузии ждет более тесного сотрудничества с голландскими коллегами", — сказала глава агентства Тамара Иоселиани после подписания меморандума.
По его словам, главной задачей агентства является развитие тесных связей в области морской безопасности, охраны и защиты морской среды.
Королевство Нидерландов — ведущее морское государство, и под его флагом ходит один из крупнейших в мире флотов.
Грузинские моряки могут быть трудоустроены на торговый флот 73 государств, среди которых 20 стран-членов ЕС.