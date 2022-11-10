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Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией
Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией
Наличие прямых авиарейсов будет особенно способствовать росту турпотоков из Великобритании, заявила замминистра 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T19:29+0400
2022-11-10T19:29+0400
2022-11-10T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузия провела переговоры с представителями британского лоукостера EasyJet о прямом авиасообщении между Лондоном и Тбилиси, заявила замминистра экономики Майя Квривишвили.EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоу-кост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города в 45 км к северу от центра столицы.Встреча с представителями британской авиакомпании прошла в рамках туристической выставки в Лондоне World Travel Market .Представители Грузии представили посетителям выставки информацию о туристических компаниях и авиакомпаниях Грузии, а также о платформах путешествий и туристическом потенциале страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, великобритания, тбилиси, лондон, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, великобритания, тбилиси, лондон, авиасообщение в грузии
Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией
Наличие прямых авиарейсов будет особенно способствовать росту турпотоков из Великобритании, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузия провела переговоры с представителями британского лоукостера EasyJet о прямом авиасообщении между Лондоном и Тбилиси, заявила замминистра экономики Майя Квривишвили.
EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоу-кост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города в 45 км к северу от центра столицы.
"Безусловно, Великобритания для нас очень важный туристический рынок, и наличие прямых авиарейсов будет особенно способствовать росту турпотоков", – подчеркнула Квривишвили.
Встреча с представителями британской авиакомпании прошла в рамках туристической выставки в Лондоне World Travel Market .
Представители Грузии представили посетителям выставки информацию о туристических компаниях и авиакомпаниях Грузии, а также о платформах путешествий и туристическом потенциале страны.