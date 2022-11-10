https://sputnik-georgia.ru/20221110/gruziya-obsuzhdaet-pryamoe-aviasoobschenie-s-velikobritaniey-272094197.html

Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией

Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией

Наличие прямых авиарейсов будет особенно способствовать росту турпотоков из Великобритании, заявила замминистра 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузия провела переговоры с представителями британского лоукостера EasyJet о прямом авиасообщении между Лондоном и Тбилиси, заявила замминистра экономики Майя Квривишвили.EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоу-кост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города в 45 км к северу от центра столицы.Встреча с представителями британской авиакомпании прошла в рамках туристической выставки в Лондоне World Travel Market .Представители Грузии представили посетителям выставки информацию о туристических компаниях и авиакомпаниях Грузии, а также о платформах путешествий и туристическом потенциале страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, великобритания, тбилиси, лондон, авиасообщение в грузии