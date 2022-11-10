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Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии
Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии
Миллиардер выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на Бали 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Знаменитый американский предприниматель и инженер, глава Tesla Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.Эту информацию подтвердил журналистам представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа. По его словам, выступление Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально отобранных индонезийских студентов.Любопытно, что сначала организаторы хотели пригласить на встречу с Маском тысячу студентов, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения сократили это число в два раза.Встреча пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии."Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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илон маск, бали, индонезия, в мире, новости
илон маск, бали, индонезия, в мире, новости

Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии

18:18 10.11.2022
© AP Photo / Richard DrewИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Richard Drew
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Миллиардер выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на Бали
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Знаменитый американский предприниматель и инженер, глава Tesla Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.
Эту информацию подтвердил журналистам представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа. По его словам, выступление Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально отобранных индонезийских студентов.
© AP Photo / Matt RourkeГенеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон
Генеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2022
Генеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон
© AP Photo / Matt Rourke
Любопытно, что сначала организаторы хотели пригласить на встречу с Маском тысячу студентов, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения сократили это число в два раза.
Встреча пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии.
"Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства.
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