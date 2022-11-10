https://sputnik-georgia.ru/20221110/ilon-mask-vystupit-pered-studentami-na-polyakh-sammita-g20-v-indonezii-272092593.html

Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии

Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии

Миллиардер выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на Бали 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Знаменитый американский предприниматель и инженер, глава Tesla Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.Эту информацию подтвердил журналистам представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа. По его словам, выступление Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально отобранных индонезийских студентов.Любопытно, что сначала организаторы хотели пригласить на встречу с Маском тысячу студентов, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения сократили это число в два раза.Встреча пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии."Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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