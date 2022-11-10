https://sputnik-georgia.ru/20221110/ilon-mask-vystupit-pered-studentami-na-polyakh-sammita-g20-v-indonezii-272092593.html
Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии
Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии
Миллиардер выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на Бали 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T18:18+0400
2022-11-10T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Знаменитый американский предприниматель и инженер, глава Tesla Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.Эту информацию подтвердил журналистам представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа. По его словам, выступление Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально отобранных индонезийских студентов.Любопытно, что сначала организаторы хотели пригласить на встречу с Маском тысячу студентов, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения сократили это число в два раза.Встреча пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии."Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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илон маск, бали, индонезия, в мире, новости
илон маск, бали, индонезия, в мире, новости
Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии
Миллиардер выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на Бали
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Знаменитый американский предприниматель и инженер, глава Tesla Илон Маск выступит перед студентами на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.
Эту информацию подтвердил журналистам представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа. По его словам, выступление Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально отобранных индонезийских студентов.
Любопытно, что сначала организаторы хотели пригласить на встречу с Маском тысячу студентов, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения сократили это число в два раза.
Встреча пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии.
"Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства.