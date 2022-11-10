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Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве, заявили в Республике 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T11:31+0400
2022-11-10T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Иране разработали первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Амирали Хаджизаде.Командующий отметил, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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иран, новости, в мире
Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве, заявили в Республике
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Иране разработали первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Амирали Хаджизаде.
"Новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны. И я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, которые будут способны ей противостоять", - цитирует слова Хаджизаде агентство Tasnim.
Командующий отметил, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве.