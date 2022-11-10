Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221110/iran-razrabotal-pervuyu-giperzvukovuyu-ballisticheskuyu-raketu-272068768.html
Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве, заявили в Республике 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T11:31+0400
2022-11-10T11:31+0400
иран
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251437925_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_0e7c4335764db62ea925613c71fa8673.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Иране разработали первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Амирали Хаджизаде.Командующий отметил, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251437925_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8bd4ab83bc32e03f2a6e9718378b6cf3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
иран, новости, в мире
иран, новости, в мире

Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

11:31 10.11.2022
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2022
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве, заявили в Республике
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Иране разработали первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Амирали Хаджизаде.

"Новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны. И я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, которые будут способны ей противостоять", - цитирует слова Хаджизаде агентство Tasnim.

Командующий отметил, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, разработка такого оружия - большой скачок в ракетном производстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0