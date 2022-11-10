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https://sputnik-georgia.ru/20221110/ischenko-rasskazal-pochemu-segodnya-v-ssha-situatsiya-khuzhe-chem-v-gody-grazhdanskoy-voyny-272075865.html
Ищенко рассказал, почему сегодня в США ситуация хуже, чем в годы Гражданской войны
Ищенко рассказал, почему сегодня в США ситуация хуже, чем в годы Гражданской войны
Политолог Ростислав Ищенко в интервью "Sputnik на русском" ответил на многие актуальные вопросы 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T13:47+0400
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Почему Киев и Вашингтон не готовы к конструктивным переговорам с Москвой? Пойдут ли демократы на организацию новой гражданской войны в США? Зачем Украина хочет построить новый Ан-225 "Мрия"? Что ждет украинское государство с его нынешним руководством? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сша, видео
мультимедиа, видео, сша, видео

Ищенко рассказал, почему сегодня в США ситуация хуже, чем в годы Гражданской войны

13:47 10.11.2022
© video: Sputnik
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Политолог Ростислав Ищенко в интервью "Sputnik на русском" ответил на многие актуальные вопросы
Почему Киев и Вашингтон не готовы к конструктивным переговорам с Москвой? Пойдут ли демократы на организацию новой гражданской войны в США?
Зачем Украина хочет построить новый Ан-225 "Мрия"? Что ждет украинское государство с его нынешним руководством?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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