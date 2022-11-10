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Хорватию пускают в Шенген - Европарламент поддержал решение
Хорватию пускают в Шенген - Европарламент поддержал решение
Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T20:17+0400
2022-11-10T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП.Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза.Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции в Шенгенское пространство Болгарии и Румынии, которые, по мнению парламентариев, также соответствуют требуемым критериям.МИД Грузии предупреждает граждан, которые собрались в Европу >>В Европарламенте полагают, что сохранение пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, хорватия, европарламент, совет ес, шенгенская зона
Хорватию пускают в Шенген - Европарламент поддержал решение
20:17 10.11.2022 (обновлено: 21:08 10.11.2022)
Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП.
"Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией", - говорится в документе. Соответствующее решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 - воздержались.
Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.
Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза.
Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции в Шенгенское пространство Болгарии и Румынии, которые, по мнению парламентариев, также соответствуют требуемым критериям.
В Европарламенте полагают, что сохранение пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.