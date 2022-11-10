https://sputnik-georgia.ru/20221110/khorvatiyu-puskayut-v-shengen---evroparlament-podderzhal-reshenie-272095271.html

Хорватию пускают в Шенген - Европарламент поддержал решение

Хорватию пускают в Шенген - Европарламент поддержал решение

Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП.Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза.Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции в Шенгенское пространство Болгарии и Румынии, которые, по мнению парламентариев, также соответствуют требуемым критериям.МИД Грузии предупреждает граждан, которые собрались в Европу >>В Европарламенте полагают, что сохранение пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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